Alibi dla "żydokomuny"

Napisać dzieło o zbrodniarce po to, żeby w gruncie rzeczy ją usprawiedliwić, wydaje się zadaniem karkołomnym. A takiego zadania podjęła się historyk i reporterka Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz w książce „Stygmat. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Biografia”. Tytułowe postaci to małżeństwo znanych prominentnych funkcjonariuszy systemu komunistycznego w czasach, w których w Polsce wdrażano stalinizm.

Przypomnijmy, z nich dwojga szczególnie ponurą sławą okryta jest Helena Wolińska. W III Rzeczypospolitej jej działalność na stanowisku prokuratora wojskowego stała się tematem gorących sporów pod koniec lat 90. Wtedy władze polskie podjęły starania – bezskutecznie – o ekstradycję Wolińskiej z Wielkiej Brytanii. Mieszkała ona z mężem na Wyspach od lat 70., oboje zresztą zostali obywatelami brytyjskimi. Tymczasem w okresie stalinizmu Wolińska nadzorowała śledztwa przeciw żołnierzom Armii Krajowej.