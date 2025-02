Najbardziej niedostępny kościół świata. Miejsce dla ludzi o mocnych nerwach

Abuna Yemata Guh to świątynia położona w regionie Tigraj w Etiopii. Zlokalizowana jest na wysokości 2580 metrów n.p.m. Nie jest to na pewno najwyżej położony kościół świata, lecz najprawdopodobniej położony w najbardziej niedostępnym miejscu. Mimo wielu trudności, aby do niego dotrzeć, mnisi, a czasem także wierni i turyści, regularnie odwiedzają świątynię.

Średniowieczna perła w etiopskich górach

Według legendy kościół powstał z inspiracji świętego Abby Yem'ata, który jest zaliczany do grona Dziewięciu Świętych Etiopii, którzy pomagali nieść chrześcijaństwo w Etiopii w V i VI wieku.

Abuna Yemata Guh to jeden z kilkudziesięciu wykutych kościołów w skale, jakie znajdują się tym regionie Etiopii. Ta konkretna świątynia wyróżnia się jednak wyjątkowo trudnym położeniem. Dostanie się tam wymaga nie lada wysiłku. Szlak prowadzi wąską ścieżką, a później stromymi stopniami w górę. W czasie wspinaczki trzeba używać także rąk, aby utrzymać równowagę. Pod koniec drogi znajduje się kamienny most o długości 250 metrów oraz drewniana kładka nad przepaścią. Aby wejść do kościoła należy jeszcze przejść po mającej zaledwie pół metra kamiennej półce, idąc bokiem, twarzą do przepaści.

Widok z pewnością wart jest wysiłku. Sprzed świątyni rozciąga się bardzo rozległy widok. Sam kościół także prezentuje się imponująco. Wnętrze kościoła jest dość rozległe i bogato zdobione. Znajdują się tam kilkusetletnie, zachowane w świetnym stanie dzięki warunkom panującym w środku, malowidła, które zdobią ściany i kopułę świątyni. Ukazują one postaci ze Starego Testamentu oraz Dwunastu Apostołów. Malowidła powstały prawdopodobnie w XV wieku, choć etiopska tradycja mówi, że freski istnieją w tym miejscu od VI wieku. Badania z ostatnich lat wykazały, że pod wierzchnią warstwą istnieją w niektórych miejscach malowidła znacznie starsze.

Etiopia to jeden z najstarszych chrześcijańskich państw na świecie, gdzie wiara jest wciąż bardzo żywa, choć w ostatnich latach, ze względu na rozszerzające się wpływy islamu, a co za tym idzie konflikty zbrojne, chrześcijanom żyje się tam coraz trudniej.

Abuna Yemata Guh przyciąga jednak cały czas wielu turystów. Współcześnie można nawet wynająć przewodnika, który pomoże dostać się do tego najtrudniej położonego kościoła na świecie. Różne dostępne w internecie informacje wskazują, że na szlaku do Abuna Yemata Guh nigdy nie wydarzył się wypadek. Jeśli tak, to bezsprzecznie stało się to tylko dzięki Bożej pomocy.

