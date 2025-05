Michał Archanioł i objawienia na górze Gargano

Kult Michała Archanioła szczególnie silnie rozwinął się we Włoszech, zwłaszcza na południu Półwyspu Apenińskiego, gdzie na Górze Gargano (region Apulia) znajduje się jedno z najstarszych i najważniejszych sanktuariów poświęconych temu Archaniołowi – Sanctuario di San Michele Arcangelo w Monte Sant’Angelo. Historia tego miejsca zaczęła się w V wieku, kiedy to miały miejsce cudowne objawienia Michała Archanioła.

Objawienia Michała Archanioła

Około 490 roku biskup Siponto (dzisiejsze Manfredonia), święty Wawrzyniec (Lorenzo Maiorano, znany też jako Wawrzyniec z Siponto), został powiadomiony o cudownym zdarzeniu. Pewnemu właścicielowi ziemskiemu zaginął byk. Po długich poszukiwaniach zwierzę odnaleziono klęczące w jaskini na zboczu góry Gargano. Rozzłoszczony zachowaniem zwierzęcia właściciel próbował zabić byka strzałą, ale ta zawróciła w locie i raniła jego samego. Przerażony człowiek, zgłosił się do biskupa, który zarządził modlitwy i post. W odpowiedzi na jego modlitwy, Michał Archanioł objawił mu się i powiedział, że jaskinia jest miejscem przez niego wybranym, gdzie ludzie mają oddawać chwałę Bogu pod jego opieką: „Ja jestem Archanioł Michał stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skala, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego”. – mówił Archanioł.

Dwa lata później, Siponto było zagrożone przez wojska pogańskie Longobardów. Biskup Wawrzyniec oraz cały lud modlili się do Archanioła Michała o ratunek. Po trzech dniach, 8 maja 492 roku, Archanioł objawił się Wawrzyńcowi, obiecując zwycięstwo. Rzeczywiście, wroga armia została pokonana w sposób cudowny, mimo niewielkich sił chrześcijańskich. Uznano, że to cud uczyniony za sprawą niebiańskiej interwencji.

Po zwycięstwie, biskup chciał w końcu poświęcić jaskinię, o której wcześniej mówił mu Archanioł, ale wciąż czuł się tego niegodny. Święty Michał objawił mu się wówczas po raz trzeci i powiedział, że to miejsce nie potrzebuje konsekracji przez ludzi, ponieważ On sam już je poświęcił swoją obecnością. Wówczas zorganizowano uroczystą procesję do groty. Tam biskup i wierni zastali przygotowany ołtarz i ślady obecności anielskiej – odcisk stopy Michała w kamieniu. Tak powstała Grota św. Michała, jedyne sanktuarium, które nigdy nie zostało konsekrowane przez ludzi, lecz tylko przez samego Archanioła.

Sanktuarium

Sanctuario di San Michele Arcangelo szybko stało się celem pielgrzymek z całej Europy. Było odwiedzane przez papieży, świętych (m.in. Franciszka z Asyżu i Tomasza z Akwinu), a także przez królów i cesarzy. Michał Archanioł był czczony jako obrońca chrześcijaństwa. Grota w Gargano stała się jednym z najważniejszych miejsc kultu świętego Michała na świecie, obok takich miejsc jak Mont Saint-Michel we Francji i Góra Świętego Michała w angielskiej Kornwalii.

Obecnie sanktuarium w Monte Sant’Angelo jest nie tylko miejscem modlitwy i pielgrzymek, ale również pomnikiem historii. W 2011 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co roku, szczególnie 29 września (w święto świętego Michała), tysiące pielgrzymów przybywa na Gargano, aby oddać cześć Archaniołowi i prosić o jego opiekę.

