Bardzo nietypowe znalezisko. Mało kto kojarzy takie rzymskie nakrycie głowy
Starożytność

Rzymskie Legiony i (małe zdjęcie) rzymski kapelusz przeciwsłoneczny
Rzymskie Legiony i (małe zdjęcie) rzymski kapelusz przeciwsłoneczny Źródło: Wikimedia Commons / Ligia Salazar/Bolton Library and Museum Services
Rzymski kapelusz przeciwsłoneczny. Brzmi fantastycznie? Takie nakrycie głowy znaleźli archeolodzy ponad sto lat temu, ale do dziś nie znaleziono lepiej zachowanego egzemplarza. Kapelusz ma 1600 lat.

Kapelusz przeciwsłoneczny pochodzi z Egiptu, z późnego okresu rzymskiego. Kapelusz z rondem miał za zadanie chronić nie tylko przed słońcem, ale i burzami piaskowymi. To bardzo rzadki okaz. Znaleziono go w Al-Lahun w Egipcie na początku XX wieku. Do dzisiaj ten zabytek bardzo fascynuje znawców starożytnego Rzymu.

Nadzwyczajne nakrycie głowy

Przedmiot został wykonany między końcem IV wieku a połową VII wieku. Powstał z filcowanej wełny w pięciu różnych kolorach. Jest to jeden z zaledwie trzech takich kapeluszy, jakie znaleziono i które w niemal cudowny sposób które przetrwały wieki. Jest on też najlepiej zachowany. Kapelusz przeciwsłoneczny został przekazany na rzecz Muzeum Chadwick w Bolton w Anglii, nazwanego później Bolton Museum. Darczyńcą był sir Flinders Petrie, angielski egiptolog, który odnalazł go w 1911 roku.

Petrie odkrył kapelusz w Lahun (znanym też jako Al-Lahun), kompleksie miejskim i miejscu budowy piramid w regionie Fajum w Egipcie. Na miejscu prowadzonych wtedy wykopalisk znajdowały się również inne, liczne elementy ubioru, świadczące o wielkim kunszcie koptyjskich wyrobów tekstylnych.

Według Muzeum Bolton, gdzie przechowywany jest artefakt, stożkowaty kapelusz został zszyty z czterech ćwiartek, z guzikiem pośrodku. Większość kapelusza, o średnicy około 39,5 cm, została wykonana z brązowego filcu, z szerokim rondem z czerwonego filcu. Do obszycia brzegów użyto zielonej tkaniny wełnianej, wykończonej niebieską tkaniną wełnianą. Całość podszyto białym filcem. Szwy kapelusza zostały zszyte ściegiem ślizgowym, a zewnętrzne krawędzie ozdobiono ozdobnym ściegiem łańcuszkowym

Kapelusz mógł zostać wykonany dla rzymskiego żołnierza stacjonującego w Egipcie. Wzór został zaadoptowany z innych rzymskich kapeluszy z III wieku.

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl / Live Science