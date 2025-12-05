Bardzo nietypowe znalezisko. Mało kto kojarzy takie rzymskie nakrycie głowy

Kapelusz przeciwsłoneczny pochodzi z Egiptu, z późnego okresu rzymskiego. Kapelusz z rondem miał za zadanie chronić nie tylko przed słońcem, ale i burzami piaskowymi. To bardzo rzadki okaz. Znaleziono go w Al-Lahun w Egipcie na początku XX wieku. Do dzisiaj ten zabytek bardzo fascynuje znawców starożytnego Rzymu.

Nadzwyczajne nakrycie głowy

Przedmiot został wykonany między końcem IV wieku a połową VII wieku. Powstał z filcowanej wełny w pięciu różnych kolorach. Jest to jeden z zaledwie trzech takich kapeluszy, jakie znaleziono i które w niemal cudowny sposób które przetrwały wieki. Jest on też najlepiej zachowany. Kapelusz przeciwsłoneczny został przekazany na rzecz Muzeum Chadwick w Bolton w Anglii, nazwanego później Bolton Museum. Darczyńcą był sir Flinders Petrie, angielski egiptolog, który odnalazł go w 1911 roku.

Petrie odkrył kapelusz w Lahun (znanym też jako Al-Lahun), kompleksie miejskim i miejscu budowy piramid w regionie Fajum w Egipcie. Na miejscu prowadzonych wtedy wykopalisk znajdowały się również inne, liczne elementy ubioru, świadczące o wielkim kunszcie koptyjskich wyrobów tekstylnych.

Według Muzeum Bolton, gdzie przechowywany jest artefakt, stożkowaty kapelusz został zszyty z czterech ćwiartek, z guzikiem pośrodku. Większość kapelusza, o średnicy około 39,5 cm, została wykonana z brązowego filcu, z szerokim rondem z czerwonego filcu. Do obszycia brzegów użyto zielonej tkaniny wełnianej, wykończonej niebieską tkaniną wełnianą. Całość podszyto białym filcem. Szwy kapelusza zostały zszyte ściegiem ślizgowym, a zewnętrzne krawędzie ozdobiono ozdobnym ściegiem łańcuszkowym

Kapelusz mógł zostać wykonany dla rzymskiego żołnierza stacjonującego w Egipcie. Wzór został zaadoptowany z innych rzymskich kapeluszy z III wieku.

