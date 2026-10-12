Pierwszy Oktorberfest. Tradycja piwnego festiwalu wcale nie zaczęła się od piwa

12 października 1810 roku w monachijskim pałacu zwanym Rezydencją odbył się ślub, który zapoczątkował jedną z najsłynniejszych tradycji Europy. Tego dnia książę koronny Ludwik Wittelsbach, późniejszy król Bawarii Ludwik I, pojął za żonę księżniczkę Teresę von Sachsen-Hildburghausen. Było to pierwsze książęce wesele w Monachium od 1722 roku, a młode Królestwo Bawarii, istniejące dopiero od 1806 roku, potraktowało tę uroczystość jako okazję do pokazania siły oraz zbliżenia się do poddanych.

Ślub, wyścigi konne i piwo

Uroczystości związane z zaślubinami Ludwika i Teresy trwały pięć dni. Ślub miał miejsce wieczorem 12 października w kaplicy dworskiej. Następnego dnia rozpoczęły się publiczne festyny: miasto było rozświetlone, odbywały się darmowe przedstawienia operowe, bale, rozdawano jedzenia oraz napoje mieszkańcom. Kulminacją szeregu imprez był 17 października 1810 roku.





Tego dnia na łące przed Bramą Sendlinger (Sendlinger Tor) zorganizowano wielki wyścig konny. Pomysłodawcą był major kawalerii Gwardii Narodowej, Andreas Michael Dall’Armi, bankier pochodzący z Trydentu. Według niektórych relacji inicjatywa wyszła od jego podwładnego, woźnicy Franza Baumgartnera, ale to Dall’Armi złożył propozycję królowi Maksymilianowi I Józefowi i zajął się organizacją.

Wyścig zapragnęło obejrzeć około 40 tysięcy widzów, co było liczbą imponującą, zważywszy, że samo Monachium liczyło wówczas nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców. Widzowie zebrali się na naturalnym wzniesieniu zwanym Sendlinger Höhe. Przed startem kilkudziesięcioro dzieci ubranych w regionalne stroje ludowe złożyło hołd parze książęcej, deklamując wiersze i wręczając parze podarki w postaci kwiatów i owoców. W końcu rozpoczął się wyścig. Wzięło w nim udział około 30 koni. Zwyciężył koń Franza Baumgartnera, który otrzymał złoty medal z rąk ministra.

Na cześć panny młodej łąkę, na której rozegrał się wyścig nazwano „Theresens-Wiese” (Łąka Teresy). Nazwa szybko przekształciła się w Theresienwiese, a współcześnie w monachijskim dialekcie brzmi zdrobniale „die Wiesn”.





Sukces imprezy był tak wielki, że już rok później powtórzono wyścig, dodając do niego wystawę rolniczą organizowaną przez Bawarskie Towarzystwo Rolnicze. W 1813 roku festyn odwołano z powodu wojen napoleońskich, ale później wrócił on do monachijskiego kalendarza miejskiego. W 1819 roku miasto Monachium przejęło organizację festynu i zdecydowało, że wydarzenie będzie odbywać się co roku.

Warto podkreślić, że na samym początku w czasie imprezy nikt nie ustawiał jeszcze wielkich namiotów, gdzie serwowano piwo czy też karuzeli. Dopiero z czasem pojawiły się stoiska, wystawcy, a później charakterystyczne namioty. Oktoberfest cały czas ewoluował. Wyścigi konne odbywały się z przerwami aż do 1913 roku. Ze względu na pogodę termin imprezy stopniowo przesuwano na wrzesień. Obecnie Oktoberfest zaczyna się w pierwszą sobotę po 15 września i trwa do pierwszego weekendu października. Nazwa pozostała jednak na pamiątkę historycznych wydarzeń z października 1810 roku.

Współcześnie na tej samej łące zwanej Theresienwiese co roku zbiera się kilka milionów ludzi z całego świata, ale pewnie mało kto w tym tłumie zdaje sobie sprawę, że wszystko zaczęło się od jednego książęcego wesela.

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