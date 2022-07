Numer 44165

Doszłam do kresu wytrzymałości. Wyszłam z bloku i podeszłam do drutu, który podłączony był do prądu. Wystarczyło tylko zrobić krok, dotknąć ogrodzenia, a wszystkie męki zakończyłyby się w jednej sekundzie. W Auschwitz można było zobaczyć ciała ludzi, którzy woleli zakończyć swą gehennę, rozpostarte na ogrodzeniach. Ja też stałam i nie widziałam innego wyjścia”.