„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. – pisał w XVI wieku Mikołaj Rej, który jako jeden z pierwszych polskich pisarzy używał w swej twórczości języka polskiego. Od jego czasów wiele się w naszym języku zmieniło, wielu słów dzisiaj się już nie używa, niektóre zmieniły nieco swoje znaczenie.

Mikołaj Rej zapoczątkował, można powiedzieć, modę na język polski. Choć w późniejszym czasie wśród arystokracji w użyciu był język francuski, to szlachta i magnateria używały także języka polskiego. Po polsku pisali najwięksi polscy poeci i pisarze.

QUIZ: Polscy poeci. Znasz ich najważniejsze utwory?

QUIZ:

Polscy poeci. Ich najważniejsze utwory trzeba znać! Dopasuj je

Więcej:

O Zbigniewie Herbercie napisano i powiedziano już wiele, choć wciąż, jak się wydaje, zbyt mało ludzi zna i docenia jego twórczość. Jeszcze mniej ludzi wie zapewne, jakim człowiekiem Herbert był, w jaki sposób zapamiętali go jemu współcześni. Jeden z najciekawszych opisów zostawił bez wątpienia Leopold Tyrmand, autor kultowej powieści „Zły”, który o Herbercie napisał sporo w nieco mniej znanej, a zarazem genialnej i bardzo osobistej książce „Dziennik 1954”. Warto spojrzeć na Zbigniewa Herberta jego oczami.

Czytaj też:

"Wrażliwy jak otwarta rana". Zbigniew Herbert w oczach Leopolda Tyrmanda

Juliusz Słowacki zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Został pochowany na cmentarzu Montmartre.

Pół wieku później, w pierwszych latach XX wieku w Polsce pojawiła się idea, aby prochy poety sprowadzić do kraju. Planowano pochować je w Katedrze na Wawelu, na co stanowczo nie zgodził się kardynał Jan Puzyna, biskup krakowski. Pomysł przeniesienia prochów Słowackiego upadł. Zamiar zrealizowano dopiero w 1927 roku, decyzją Józefa Piłsudskiego. Szczątki Słowackiego przypłynęły do Polski na transportowcu ORP Wilia. Z Gdańska transportowano je w górę Wisły aż do Warszawy. Ze stolicy pociągiem prochy przewieziono do Krakowa.

Sprowadzenie prochów Słowackiego stało się ogromnym, ogólnonarodowym wydarzeniem. 28 czerwca 1927 roku odbył się uroczysty pogrzeb wieszcza. Jego prochy zostały złożone obok Adama Mickiewicza w krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.

Czytaj też:

Juliusz Słowacki – niespokojny duch, rywal Mickiewicza, ulubiony pisarz Piłsudskiego

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

QUIZ: Polskie podania i legendy. Jest ich całkiem sporo! Słyszałeś o wszystkich?Czytaj też:

QUIZ: Najwięksi polscy malarze. Poznasz ich po ich dziełach?Czytaj też:

QUIZ: Polscy wynalazcy. Geniusze światowego formatu. Znasz ich?