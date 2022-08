Najsłynniejszy duet w przestworzach

Konkurs w Berlinie był kolejną edycją odbywających się co dwa lata od zaledwie 1928 r. międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych. Zapoczątkowali je Francuzi. W 1930 r. wygrał w zawodach niemiecki lotnik Friedrich-Wilhelm „Fritz” Morzik – najlepszy z Polaków był wówczas poza pierwszą dziesiątką – w związku z tym to Republika Weimarska zyskała prawo do organizacji zawodów w roku 1932. Całe Niemcy liczyły na zwycięstwo swoich zawodników, tymczasem na maszt wciągnięto polską flagę, a w Berlinie odegrano polski hymn.

Jak pilot z mechanikiem

Zanim to wszystko się wydarzyło, w 1929 r. młody student politechniki i konstruktor samolotów sportowych WR-1 oraz RWD-1 Stanisław Wigura poznał w Akademickim Aeroklubie w Warszawie Franciszka Żwirko, bardzo dobrego, doświadczonego pilota i instruktora lotniczego.

Starszy z nich, Żwirko – urodzony 16 września 1895 r. – miał na koncie służbę w rosyjskiej piechocie. We wrześniu 1921 r. udało mu się przedostać do Polski i zgłosił się do służby w lotnictwie. W 1923 r. ukończył już Szkolę Pilotów w Bydgoszczy, a rok później Wyższą Szkołę Pilotów w Grudziądzu. Pracował jako instruktor w Bydgoskiej Szkole Pilotów, a jednocześnie rozwijał pasję lotnictwa sportowego, uzyskując znakomite wyniki. Był pierwszym pilotem w historii, który odbył nocny lot nad Polską. Wraz z kpt. Władysławem Popielą zajął zaś drugie miejsce na 14 załóg w klasyfikacji ogólnej i pierwsze w locie okrężnym w międzynarodowych zawodach nazwanych I Lotem Małej Ententy i Polski w Jugosławii. 16 października 1929 r. Żwirko wraz z inżynierem i konstruktorem samolotów Antonim Kocjanem ustanowił zaś pierwszy rekord lotniczy dla Polski, osiągając wysokość lotu 4004 m w klasie samolotów o ciężarze własnym do 280 kg.