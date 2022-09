Polscy eksploratorzy świata

Odkrywca chilijskich tajemnic

Ignacy Domeyko (1802–1889) Polski filomata, geolog, mineralog i inżynier górnictwa wniósł ogromny wkład w poznanie naukowych tajemnic Ameryki Południowej. Pochodzący z zamożnej ziemiańskiej rodziny magister matematyki należał do Towarzystwa Filomatów, a więc stowarzyszenia miłośników nauk i filozofii. Naukowiec herbu Dangiel – który zawsze czuł się Polakiem – w 1824 r. był więziony razem z Adamem Mickiewiczem, który upamiętnił go jako Żegotę w drugiej części „Dziadów”. Brał udział w powstaniu listopadowym. W 1837 r. ukończył Szkołę Górniczą w Paryżu, a rok później na stałe wyemigrował do Chile, gdzie pracując naukowo, spędził kolejne pół wieku. Pracował m.in. jako profesor kolegium górniczego w La Serena oraz uniwersytetu w Santiago. Jest uznawany za ojca geologii Chile, a przy okazji również rozwoju gospodarczego tego kraju. To on stworzył naukowe podwaliny pod eksploatację chilijskich bogactw mineralnych. Podczas swoich naukowych ekspedycji odkrył m.in. żyły złota i srebra, a także złoża saletry oraz węgla.