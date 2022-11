Andruszowska lekcja geopolityki

Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Andruszów, czyli dzisiejsze Andrusowo, to wioska położona w dawnym województwie smoleńskim, w połowie drogi między Smoleńskiem a Mohylewem, obecnie znajduje się w Rosji.

Dziś to typowa postsowiecka osada – pustka, ot, kilka domów z drewnianą wygódką. A jednak tutaj wydarzyła się rzecz, która miała ogromny wpływ na losy Rzeczypospolitej i Europy Wschodniej. 30 stycznia 1667 r. Korona i Litwa wyczerpane wojnami, najpierw kozackimi, potem moskiewskimi, wreszcie potopem szwedzkim, najazdem Rakoczego, zawarły rozejm z Moskwą, odstępując jej znaczne obszary na wschodzie państwa. Sytuacja przypominała dzisiejszą wojnę na Ukrainie i pierwsze próby zmuszenia Kijowa do ustępstw, do poniesienia strat terytorialnych i zawarcia pokoju, który ma przywrócić spokój, w rzeczywistości zaś oznacza przyszłe wzmocnienie Moskwy i jej umocnienie się na zdobytych, strategicznych pozycjach. Rosja bowiem tak samo jak dziś wryła się wówczas zębami i pazurami w ziemię, fortyfikując zdobyty Smoleńsk i Kijów, wzmacniając twierdze na pograniczach i stosując taktykę spalonej ziemi przeciwko wyprawom wojskowym Rzeczypospolitej.