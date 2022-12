Początek legendarnego kabaretu

Historia wiecznie żywa II Początkowo Piwnica pod Baranami miała być klubem dyskusyjnym z wyszynkiem.

Ale jej bywalcom szybko przestała wystarczać taka formuła, a w zamian ujawniły się różnice zdań na temat kierunków działalności. Zdarzyło się nawet, że usunięto z Piwnicy Piotra Skrzyneckiego, który chciał stworzyć kabaret. Miał on jednak swoich zwolenników i ciągle „coś motał, tworzył własne koterie, planował, zmieniał plany, przeszkadzał i był przeciw”. W efekcie „dla świętego spokoju przyjęto go z powrotem”. 15 grudnia 1956 r. odbyła się premiera programu kabaretowego, na co bardzo nalegał Skrzynecki.