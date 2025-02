Legendarny zespół Black Sabbath

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham Black Sabbath zagra ostatni koncert w oryginalnym składzie: Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi, basista Geezer Butler i perkusista Bill Ward. W tym składzie zespół wystąpił po raz ostatni w 2005 roku.

"Back To The Beginning" będzie gigantycznym wydarzeniem w świecie hardrocka i metalu, tym bardziej że na scenie pojawią się m.in. Metallica, Slayer, Pantera, a także muzycy z Guns N’Roses i Rage Against the Machine.

Black Sabbath – legedna hard rocka

Black Sabbath wpłynął na niezliczone pokolenia artystów gatunku. Zespół został założony w 1968 roku w Birmingham. Współtworzyli go wspomniani, Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja).

Początkowo grupa funkcjonowała pod nazwą Earth, jednak szybko przemianowano ją na Black Sabbath. Celem zespołu było tworzenie muzyki, która wzbudzałaby niepokój i mroczną atmosferę. Przez wielu muzycznych ekspertów to właśnie Sabbaci są wskazywani jako pionierzy heavy metalu, przy czym jest to metal często bardzo melodyczny, co także stanowi pewien fenomen.

Niewątpliwie Ozzy Osbourne, frontman zespołu, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w historii rocka i postacią popkultury. Jego teatralny, maniakalny sposób śpiewania, wyrazistość i osobowość sceniczna dodatkowo przyczyniły się do sukcesu grupy. Ozzy był znany z ekscentrycznego stylu bycia, kontrowersji i scenicznych ekscesów, takich jak słynne odgryzienie głowy nietoperzowi podczas koncertu w 1982 roku. Po opuszczeniu Black Sabbath w 1979 roku przez wiele lat prowadził udaną karierę solową. Przez wiele lat nie stronił od alkoholu i narkotyków. W 2009 roku wydał swoją autobiografię "I Am Ozzy", w której opisał wiele swoich wybryków oraz drogę muzyczną.

Tony Iommi, główny gitarzysta, znany jest z tworzenia ciężkich riffów, co było częściowo wynikiem wypadku w pracy, w którym stracił koniuszki dwóch palców. Dzięki protezom i obniżeniu strojenia gitary stworzył charakterystyczne, unikalne brzmienie. Geezer Butler, basista i tekściarz zespołu, pisał pełne grozy i filozoficzne teksty, a Bill Ward swoim dynamicznym stylem gry na perkusji dopełniał muzykę Sabbathów.

Najważniejsze albumy i utwory

Debiutancki album Black Sabbath (1970) z utworem tytułowym i "N.I.B". uznaje się za początek heavy metalu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak kilka miesięcy później, gdy ukazał się album Paranoid (1970). To właśnie z niego pochodzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu – "Paranoid". Został napisany niemal na poczekaniu jako wypełniacz albumu, jednak okazał się największym przebojem grupy. Na tym samym albumie znalazły się kolejne legendarne kawałki: "War Pigs" (antywojenny hymn), "Iron Man" (epicka opowieść o mścicielu z przyszłości) oraz "Fairies Wear Boots".

Kolejne płyty, Master of Reality (1971) i Vol. 4 (1972), kontynuowały sukces zespołu, eksperymentując z cięższym brzmieniem ("Children of the Grave") i balladami ("Changes"). Wydany w 1973 roku Sabbath Bloody Sabbath wprowadził bardziej progresywne elementy, a jego tytułowy utwór stał się jednym z najważniejszych w dorobku grupy.

W latach 80. i 90. zespół przechodził liczne zmiany składu – miejsce Osbourne’a zajął m.in. Ronnie James Dio, który nagrał albumy Heaven and Hell (1980) i Mob Rules (1981). Black Sabbath kontynuowało działalność, aż w 2013 roku ukazał się ich ostatni album 13 z Osbourne’em ponownie za mikrofonem. W 2016 i 2017 roku zespół miał ostatnie jak wówczas zakładani tourne "The End". Zagrali wówczas m.in. w Krakowie.

Styl muzyczny i dziedzictwo

Charakterystyczne riffy, ponure teksty i mroczny klimat, znakomite brzmienie Black Sabbath stały się inspiracją dla tysięcy zespołów, takich jak Metallica, Iron Maiden czy Pantera. Ich muzyka łączyła bluesowe korzenie z ciężkimi brzmieniami i tematyką oscylującą wokół śmierci, religii, polityki i egzystencjalnych lęków.

Black Sabbath sprzedało ponad 70 milionów płyt na całym świecie, zdobywając liczne nagrody, w tym Grammy. Zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame w 2006 roku, a ich wpływ na muzykę pozostaje niezaprzeczalny. Współcześnie są uznawani za ojców heavy metalu i jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka.

