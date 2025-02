Zwycięstwo bez wojny

Było to zakończenie trwającego od dziewięciu lat konfliktu o ujście Wisły i Prusy, które zostały w 1626 r. najechane przez króla Szwecji Gustawa Adolfa, a jednocześnie był to kolejny epizod w konflikcie dwóch linii dynastii Wazów. Polskiej, w osobie króla Władysława IV, i szwedzkiej – reprezentowanej przez wspomnianego Gustawa i jego jedyną córkę, królową Krystynę. Poprzednia faza konfliktu zakończyła się porażką Rzeczypospolitej, która straciła Inflanty aż do Dźwiny, a dodatkowo Szwedzi przejęli kontrolę nad Tolkmickiem, Elblągiem, Braniewem, Piławą i Kłajpedą w Prusach. Zyskali też prawo pobierania cła w Gdańsku, dzięki któremu król Gustaw Adolf mógł sfinansować silną armię i dzięki temu najechać później Rzeszę Niemiecką w czasie wojny trzydziestoletniej.