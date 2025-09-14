Przywilej w Cerekwicy

Do otwartego buntu doszło w pierwszych miesiącach 1454 r., a rebelianci nic nie zostawiali przypadkowi. Byli doskonale przygotowani i bez większych problemów udało się im opanować wszystkie zamki krzyżackie poza Malborkiem, Sztumem i Chojnicami. Nie ograniczano się wyłącznie do usunięcia zakonników z terenów warowni; twierdze w Toruniu, Gdańsku, Elblągu i Królewcu zostały zburzone do fundamentów.