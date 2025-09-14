Przywilej w Cerekwicy

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Powołany w 1440 r. Związek Pruski od samego początku miał nastawienie antykrzyżackie.
Do otwartego buntu doszło w pierwszych miesiącach 1454 r., a rebelianci nic nie zostawiali przypadkowi. Byli doskonale przygotowani i bez większych problemów udało się im opanować wszystkie zamki krzyżackie poza Malborkiem, Sztumem i Chojnicami. Nie ograniczano się wyłącznie do usunięcia zakonników z terenów warowni; twierdze w Toruniu, Gdańsku, Elblągu i Królewcu zostały zburzone do fundamentów.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.