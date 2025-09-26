Ile zapłacą kierowcy? Nowe informacje o cenach paliw

Średnie ceny paliw na 25 września ukształtowały się na następującym poziomie:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,86 zł/l

Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł/l

Olej napędowy: 5,97 zł/l

Autogaz: 2,68 zł/l

W porównaniu aktualnych cen do analogicznego okresu w roku ubiegłego, widzimy, że ceny paliw są co prawda niższe, ale różnice z tygodnia na tydzień są coraz mniejsze. I tak ceny benzyny 95 i 98 są niższe o 10 i 13 gr/l, oleju napędowego jedynie i 1 gr/l. Najlepiej w tym porównaniu wygląda autogaz, który jest o 17 gr/l tańszy.

Najdrożej na Mazowszu

W analizy cen w poszczególnych regionach wynika, że Mazowieckie jest generalnie najdroższym regionem dla kierowców (Pb95, Pb98 i ON), a Pomorskie i Śląskie mają jedne z najniższych cen benzyny i LPG. Największe podwyżki w tym tygodniu zanotowaliśmy w Małopolsce, na Mazowszu i Warmińsko-Mazurskim.

Co nas czeka w kolejnym tygodniu? Na części stacji, gdzie w tym ceny pozostawały stabilne, istnieje ryzyko podwyżek cen średnio do 3-4 groszy, natomiast na pozostałych stacjach ceny będą się wahać i niewykluczone, że na części mogą pojawić się niewielkie spadki.

Wojna na Ukrainie a ceny ropy

W piątek rano ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 70 USD/bbl, tym samym ropa naftowa jest najdroższa od 3 września. W skali tygodnia ropa Brent podrożała niecałe 4 USD/bbl.

Zintensyfikowane w ostatnim czasie Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę naftową odnoszą skutek. Rosyjskie ministerstwo energetyki poinformowało, że całkowity zakaz eksportu benzyn zostanie przedłużony do końca roku. Ograniczenia zostaną również wprowadzone w zakresie eksportu diesla. Powodem tych działań obawy o bezpieczeństwo energetyczne po ostatnich zmasowanych atakach ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Zgodnie z danymi S&P Global we wrześniu rosyjski eksport diesla spadł blisko 30 proc. m/m i był najniższy od 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa.

Prezydent USA w trakcie czwartkowego spotkania z prezydentem Turcji przekonywał, że rezygnacja Turcji z zakupów rosyjskiej ropy i gazu jest najlepszą rzeczą jaką Turcja może zrobić, aby pomóc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Turcja jest trzecim największym po Chinach i Indiach importerem rosyjskiej ropy naftowej, choć importowany wolumen (około 0,3 mln bbl/d) jest 5-6 krotnie niższy niż w przypadku Indii czy Chin. Amerykański minister energii z kolei zaoferował Indiom, które obecnie są największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej drogą morską, współpracę w zakresie odejścia od zakupów ropy rosyjskiej. Dodatkowo zaapelował do Europy, aby ta przyspieszyła plan całkowitego odejścia do importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Do rezygnacji z importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu przez kraj UE i NATO nawołuje już od kilku tygodni amerykański prezydent.

