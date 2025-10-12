Charlie Kirk a Polska

Jesteśmy wciąż przywiązani jako naród do wartości tradycyjnych i konserwatywnych. Według oficjalnych statystyk, a konkretnie statystyk unijnych, jesteśmy jednym z dwóch społeczeństw w Europie, które najbardziej cenią wartości rodzinne.

Charlie Kirk mówił językiem dla nas zrozumiałym i oczywistym. Wierzył w te same wartości, w które wierzy znacząca część Polaków. U nas nawet politycy lewicowi i liberalni, zwłaszcza w kampaniach wyborczych odwołują się do konserwatywnych wartości. A jednak mimo tego w polskim parlamencie, tak jak w Parlamencie Europejskim oraz w życiu publicznym USA znaleźli się tacy, którzy przerywali minutę ciszy dla uczczenia tego młodego, odważnego Amerykanina. Jakim człowiekiem trzeba być, aby tak robić? Okazało się, że ta nienawiść, która jest silniejsza niż śmierć jest udziałem lewaków i liberałów po obu stronach Atlantyku.

W ostatnich dniach w Polsce oglądałem rozmowę redaktora naczelnego jednego z najbardziej antyprawicowych mediów z liberalnym komentatorem, bardzo niechętnym polskiej prawicy, za to znającym dobrze Amerykę. Ten człowiek, który na pewno nie jest naszym zwolennikiem, a wręcz przeciwnie, porównał Charlie Kirka do Martina Luthera Kinga. Powiedział, że Charlie Kirk będzie miał taki wpływ na Amerykę, jaki miał właśnie Martin Luther King! Mówił, że Kirk był uczciwy, szczery, wierzył w to co mówił i nie było w nim nienawiści. Takie świadectwo zostało wygłoszone w liberalnych mediach w Polsce!

Czy śmierć Charlie Kirka będzie punktem zwrotnym dla konserwatystów w Ameryce, w Europie w tym w Polsce, na Bałkanach, także w chrześcijańskiej, katolickiej Chorwacji, która nas gości? To jest możliwe. To nawet jest prawdopodobne. Ale to przede wszystkim zależy od nas. Od naszej odwagi. Od naszej determinacji. Od siły naszych argumentów. Od naszej solidarności. Od naszego szukania tego, co łączy i odrzucania tego,co dzieli. Czyli od politycznej mądrości.

Śmierć Charlie Kirka nie pójdzie na marne, jeśli będzie inspirować nas do ciężkiej pracy i walki z wrogami wolności, wrogami religii, wrogami patriotyzmu, patriotów i państw narodowych. Wybitny polski dramaturg Karol Hubert Rostworowski pisał, że "życie to walka". Natomiast Donald Trump – którego tak wspierał Charlie Kirk – po zamachu na siebie apelował: "Walczyć, walczyć, walczyć". To nasze zadanie. To nasz obowiązek wobec Charlie Kirka i ludzi, którzy giną na całym świecie, bo dają świadectwo wiary chrześcijańskiej. Powtórzę raz jeszcze: "fight, fight, fight"!

Jest to polska wersja mojego wystąpienia w języku angielskim na VI MEGA, konferencji "Make Europe Great Again" poświęconej sp. Charliemu Kirkowi, zamordowanemu aktywiście ruchu MAGA w USA