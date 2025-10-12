Wojenny Szlak Horusa. Niesamowita struktura z czasów Nowego Państwa

Pozostałości budowli znajdują się w Tell El-Kharouba w północnej części Półwyspu Synaj. Jest to jedna z największych fortec z czasów starożytnego Egiptu, jakie kiedykolwiek znaleziono. Archeolodzy znaleźli wyrafinowaną strukturę, która chroniła wschodnie granice Egiptu ponad 3000 lat temu. To niezwykle imponujący wgląd w to, jak wyglądała ówczesna architektura obronna. Dzięki temu znalezisku można lepiej zrozumieć, w jaki sposób planowano i budowano strategiczne punkty wzdłuż kluczowego tzw. Szlaku Wojennego Horusa.

Potężna budowla

Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności ogłosiło niezwykłe odkrycie na stanowisku archeologicznym Tell El-Kharouba w pobliżu Sheikh Zuweid w Północnym Synaju niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Twierdza ma około 8 tysięcy metrów kwadratowych, co znaczy, że jest znacznie większa, niż twierdza, którą znaleziono w pobliżu już w latach 80. XX wieku. Jeden z badaczy podkreślił, że odkrycie to stanowi kolejny już dowód geniuszu starożytnych budowniczych w tworzeniu zintegrowanych systemów obronnych.

Badacze znaleźli dotąd i wydobyli na powierzchnię około 105 metrów muru południowego o grubości 2,5 metra z wejściem o szerokości 2,2 metra. Ponadto w twierdzy identyfikowano pozostałości 11 wież obronnych oraz fragmenty murów północnego i zachodniego. Forteca charakteryzuje się dzielącym budowlę, zygzakowatym murem o długości 75 metrów po stronie zachodniej, wyodrębniającym obszary mieszkalne przeznaczone dla żołnierzy. Pod jedną z wież znaleziono osady zawierające fragmenty ceramiki i naczynia datowane na czasy XVIII dynastii. Archeolodzy znaleźli też uchwyt dzbana z pieczęcią króla Totmesa I, co może wskazywać na bezpośredni związek królewski z tą budowlą wojskową. Odkryto ponadto piec chlebowy z dużą ilością skamieniałego ciasta, a także kamienie wulkaniczne, przetransportowane prawdopodobnie w to miejsce drogą morską z greckich wysp.

Jak podkreślają naukowcy, odkrycie jest istotnym krokiem w stronę dokładnego zrozumienia, jak wyglądała sieć egipskich fortyfikacji wzdłuż wschodnich granic w okresie Nowego Państwa. Twierdza stanowi część starożytnego Szlaku Wojennego Horusa, który rozciągał się na długości 350 kilometrów od Tjaru w pobliżu współczesnej Al-Kantary do przygranicznego miasta Rafah w dzisiejszej Strefie Gazy. Forteca ta jest zarazem kolejną odkrytą strukturą. Dotąd znaleziono m.in. twierdze Tel Habwa, Tel al-Borg i Tel al-Abyad, wszystkie datowane na okres Nowego Państwa.

