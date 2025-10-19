Zygmunt Stary na tronie
Zygmunt Stary na tronie

Jan Matejko, Hołd pruski
Jan Matejko, Hołd pruski Źródło: Wikimedia Commons / Szymon765, CC BY-SA 3.0
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Śmierć władcy z reguły bywa poważnym problemem politycznym, a w przypadku monarchii elekcyjnej może wywołać długotrwały kryzys.

Na szczęście w epoce Jagiellonów polski tron przekazywano w obrębie jednego rodu, dzięki czemu nasz kraj łączył w sobie najlepsze cechy monarchii elekcyjnej i dziedzicznej. Króla wybierano spośród członków jednej rodziny, starając się wyselekcjonować jak najlepszego kandydata.

Po śmierci Aleksandra jedynym pretendentem do polskiej korony był piąty syn Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

