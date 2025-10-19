Zygmunt Stary na tronie

Na szczęście w epoce Jagiellonów polski tron przekazywano w obrębie jednego rodu, dzięki czemu nasz kraj łączył w sobie najlepsze cechy monarchii elekcyjnej i dziedzicznej. Króla wybierano spośród członków jednej rodziny, starając się wyselekcjonować jak najlepszego kandydata.

Po śmierci Aleksandra jedynym pretendentem do polskiej korony był piąty syn Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt.