Po 1944 r. sowiecka agentura w Polsce, czyli tzw. Polska Partia Robotnicza, otrzymała władzę w naszym kraju. Oczywiście nie za darmo, Sowieci wymagali od nich całkowitego podporządkowania i bezgranicznej lojalności. To normalne, że w warunkach okupacji, przemocy ludzie chcą jakoś żyć, szukając dla siebie choćby w miarę bezpiecznej niszy. Są jednak ogólnie akceptowane granice, których przekroczyć nie można. Tak było pod okupacją niemiecką. Polskie podziemie wydawało nawet specjalne poradniki, jak daleko iść nie można w służbie okupanta, i było to powszechnie akceptowane. Jednak lata przemocy i eksterminacji zrobiły swoje, ginęli przede wszystkim ci, którzy byli wzorem dla innych. Okazało się, że nie dla wszystkich.