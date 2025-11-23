Finanse Moniuszków

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Przeprowadzka kompozytora i jego bliskich z Wilna do Warszawy oznaczała konieczność spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych nad Wilią.
Liczba długów była znaczna, tym bardziej że o części należności zdążono już zapomnieć, a wierzyciele zaczęli się pojawiać dopiero na wiadomość o wyjeździe rodziny z miasta. Sprawy ciągnęły się w nieskończoność, wreszcie zirytowany Moniuszko pozostawił pewną sumę jednemu z przyjaciół, prosząc go, by regulował na bieżąco wszystkie należności, jakie się jeszcze pojawią.
Podróż z dobytkiem z Wilna trwała sześć dni, miasto nie miało jeszcze połączenia kolejowego z Warszawą i pozostawał wyłącznie transport konny. Rodzina do tarła do stolicy w pierwszych dniach listopada 1859 r. Na Krakowskie Przedmieście sprowadziły się: kompozytor z żoną i dziećmi, teściowa, jedna z ciotek i piastunka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
