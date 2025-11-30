Historia

Obrona Kargowej

Ratusz w Kargowej z XVII w., przebudowany w 1856 r.
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ II Wiadomość o podpisaniu traktatu rozbiorowego pomiędzy Rosją a Prusami 23 stycznia 1793 r. była przykrą niespodzianką dla wykluczonych z tego porozumienia dyplomatów austriackich.

Ijeszcze większym zaskoczeniem dla sprawującej rządy konfederacji targowickiej. Jej przywódcy zostali wręcz porażeni, kiedy 20 stycznia na posiedzeniu Generalności w Grodnie wręczono im notę pruską o wkroczeniu wojsk Fryderyka Wilhelma do Wielkopolski. Do tej pory wierzyli bowiem jak koronowani głupcy, że imperatorowa Katarzyna po przywróceniu praworządności w Rzeczypospolitej odda im władzę i zadowoli się protektoratem nad krajem. Reakcja targowiczan była tak histeryczna, że mogłaby stać się podstawą pracy z dziedziny zbiorowej psychozy. Najgłupszy z nich, Jan Suchorzewski, łkał i krzyczał, żeby siadać na koń, a potem bić i wypędzać żołnierzy Fryderyka Wilhelma. W te pędy wysłano list do imperatorowej, natomiast kanclerzowi

Autor: Jacek Komuda
