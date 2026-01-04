Zdrajcy i kolaboranci?

W powszechnym przekonaniu była to wojskowa emanacja przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), choć formuła tej organizacji była nieco szersza. Z uwagi na jej zdecydowany antykomunizm w Polsce Ludowej nie prowadzono na jej temat poważnych badań, wystarczały potężne inwektywy. Do najważniejszych należały rzekoma zdrada i współpraca z Niemcami.