Zdrajcy i kolaboranci?

Jedną z najbardziej znienawidzonych przez komunistów formacji konspiracyjnych była Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy (OWZJ).
W powszechnym przekonaniu była to wojskowa emanacja przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), choć formuła tej organizacji była nieco szersza. Z uwagi na jej zdecydowany antykomunizm w Polsce Ludowej nie prowadzono na jej temat poważnych badań, wystarczały potężne inwektywy. Do najważniejszych należały rzekoma zdrada i współpraca z Niemcami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
