Zdrajcy i kolaboranci?
Historia

Zdrajcy i kolaboranci?

Symbol Związku Jaszczurczego na odznace żołnierzy NSZ
Symbol Związku Jaszczurczego na odznace żołnierzy NSZ Źródło: Wikipedia / Domena publiczna
Jedną z najbardziej znienawidzonych przez komunistów formacji konspiracyjnych była Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy (OWZJ).

W powszechnym przekonaniu była to wojskowa emanacja przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), choć formuła tej organizacji była nieco szersza. Z uwagi na jej zdecydowany antykomunizm w Polsce Ludowej nie prowadzono na jej temat poważnych badań, wystarczały potężne inwektywy. Do najważniejszych należały rzekoma zdrada i współpraca z Niemcami.

