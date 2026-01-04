Burzliwe dzieje Dębna

Jak zwykle prapoczątkiem tej twierdzy był gród obronny, wzniesiony przez Świętosława z rodu Gryfitów, któremu miejsce to nadał książę krakowski i sandomierski Bolesław Wstydliwy. W połowie XIV w. dobra przejął ród Odrowążów, z których Jakub zDębna zbudował zamek w takim kształcie, w jakim można podziwiać go obecnie. Jakub był synem Bartłomieja, znanego w okolicy awanturnika, który prawował się z sąsiadami i zajeżdżał ich, bez przerwy także siedział w kieszeni kazimierskich Żydów. W 1424 r. zajechał karczmę Barycz pod Staniątkami, zadał „trzy krwawe rany” gospodarzowi Stanisławowi i poturbował końmi jego dzieci.