Żywoty niemal równoległe

Badania naukowe dotyczące postaw biskupów wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL systematycznie się rozwijają. Dysponujemy już monografiami poświęconymi prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, abp. Antoniemu Baraniakowi czy bp. Zygmuntowi Choromańskiemu. Niemniej jednak ciągle brakuje nam biografii innych znaczących hierarchów, by wspomnieć tylko o kard. Karolu Wojtyle, kard. Bolesławie Kominku, abp. Bronisławie Dąbrowskim czy wreszcie o dwóch bohaterach niniejszego tekstu, czyli kardynałach Józefie Glempie i Henryku Gulbinowiczu.

Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu. Młodość spędził w miejscowości Rycerzowo, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim. Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył cztery klasy. Ze względu na reżim okupacyjny panujący w okręgu Warthegau (Kraj Warty) niemożliwe było kontynuowanie przezeń edukacji szkolnej, a jego rodzina została wysiedlona z rodzinnego domu. Pracował więc przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym.