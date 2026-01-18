Żywoty niemal równoległe
Historia

Żywoty niemal równoległe

Prymas Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz i kard . Franciszek Macharski
Prymas Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz i kard . Franciszek Macharski Źródło: PAP / Adam Hawałej
Ksiądz Józef Glemp był Kościołowi wierny. Swoje poglądy prezentował otwarcie – nawet jeśli były niepopularne w społeczeństwie. Jednocześnie zbyt często jego wypowiedzi publiczne przypominały propagandę serwowaną przez rządzących PRL. Z kolei ks. Henryk Gulbinowicz uwikłał się w długoletnie kontakty z funkcjonariuszami SB. Później wsparcie dla Solidarności łączył z podtrzymywaniem tych relacji. Zdobył się na odwagę przerwania tej współpracy dopiero w 1985 r., po nominacji kardynalskiej.

Badania naukowe dotyczące postaw biskupów wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL systematycznie się rozwijają. Dysponujemy już monografiami poświęconymi prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, abp. Antoniemu Baraniakowi czy bp. Zygmuntowi Choromańskiemu. Niemniej jednak ciągle brakuje nam biografii innych znaczących hierarchów, by wspomnieć tylko o kard. Karolu Wojtyle, kard. Bolesławie Kominku, abp. Bronisławie Dąbrowskim czy wreszcie o dwóch bohaterach niniejszego tekstu, czyli kardynałach Józefie Glempie i Henryku Gulbinowiczu.

Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu. Młodość spędził w miejscowości Rycerzowo, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim. Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył cztery klasy. Ze względu na reżim okupacyjny panujący w okręgu Warthegau (Kraj Warty) niemożliwe było kontynuowanie przezeń edukacji szkolnej, a jego rodzina została wysiedlona z rodzinnego domu. Pracował więc przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Rafał Łatka
