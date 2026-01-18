"Krwawa Luna”

Nie bez powodu uzyskała taki sadystyczny pseudonim, choć sama tak naprawdę niewiele zajmowała się więźniami i ich torturowaniem. Ona była od innych rzeczy i sprawy przyziemne mniej ją zajmowały. Była od ideologii i polityki partii wobec Kościoła. Dla komunistów religia była „opium ludu” i wrogiem numer jeden. Gdy w 1945 r. objęła Departament V (Społeczno-Polityczny), w jego skład wchodził wydział „obsługi kościoła”. Obsługa przesądzała, że będzie to zaciekła z nim walka.