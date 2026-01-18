Odbudowa symbolu stolicy

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Warszawski Zamek Królewski został zniszczony na osobisty rozkaz Adolfa Hitlera podczas oblężenia miasta we wrześniu 1939 r.
Budowlę zbombardowano i w dużej części spalono, a zegar na wieży zatrzymał się o godz. 11.15. Do rangi symbolu urósł fakt, że zamek został zniszczony tego samego dnia, kiedy najazd Armii Czerwonej zadał ostateczny cios istnieniu II RP. Po kapitulacji miasta Niemcy zagrabili wszystko, co można było jeszcze wywieźć, a wypalone mury zostały wysadzone po powstaniu warszawskim.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.