Odbudowa symbolu stolicy

Budowlę zbombardowano i w dużej części spalono, a zegar na wieży zatrzymał się o godz. 11.15. Do rangi symbolu urósł fakt, że zamek został zniszczony tego samego dnia, kiedy najazd Armii Czerwonej zadał ostateczny cios istnieniu II RP. Po kapitulacji miasta Niemcy zagrabili wszystko, co można było jeszcze wywieźć, a wypalone mury zostały wysadzone po powstaniu warszawskim.