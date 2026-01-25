Wobec Białorusinów

Jednym z celów jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe powstałe po rozpadzie Armii Krajowej. Jej podstawowe części składowe: NOW-AK i NSZ-AK według opinii ostatniego dowódcy AK, gen. Leopolda Okulickiego, ze stycznia 1945 r., miały stanowić ponad połowę sił tej organizacji. Jeszcze do niedawna historycy wszelkiej maści starali się pomniejszać stany NZW i jego rolę w powstaniu antykomunistycznym. Obecnie główny nacisk propagandowy idzie w stronę podkreślania rzekomego krwawego nacjonalizmu i pacyfikacji ludności białoruskiej na Podlasiu. Czy faktycznie miało to miejsce czy to tylko metoda „poprawiania” historii?