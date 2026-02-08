Zaślubiny z morzem
Historia
Zaślubiny z morzem

Zaślubiny Polski z morzem
Zaślubiny Polski z morzem Źródło: Wikimedia Commons / Zorro2212 / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA II Chociaż traktat wersalski przyznał Polsce dostęp do Bałtyku, to władze w Warszawie nie wierzyły w pokojowe wprowadzenie w życie jego postanowień.

Dlatego w październiku 1919 r. powołano Front Pomorski, którego zadaniem było opanowanie przyznanego Polsce terytorium i utrzymanie tam spokoju.

W skład Frontu weszły głównie oddziały „błękitnej armii” Józefa Hallera, był to zresztą jedyny w Polsce związek operacyjny jednolicie uzbrojony i umundurowany. Do większych incydentów nie doszło, jedynie pod Gniewkowem, Wygodą i Brannem złamano opór niemieckiej straży granicznej. Wkraczające wojska Frontu Pomorskiego entuzjastycznie witała polska ludność, co Haller wykorzystywał do budowania własnej pozycji.

