Koronacja Władysława Jagiełły
Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Koronacja Władysława Jagiełły

Dodano: 
Wyobrażenie Władysława Jagiełły. Rys. Jan Matejko (XIX w.)
Wyobrażenie Władysława Jagiełły. Rys. Jan Matejko (XIX w.) Źródło: Wikipedia / Domena publiczna
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Nie wiadomo, kto pierwszy wystąpił z propozycją unii polsko-litewskiej, ale obie strony uznały to za znakomity pomysł. Realizacja projektu napotykała jednak trudności, z których najważniejszą było narzeczeństwo Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem.

Andegawenka na wawelskim tronie zamierzała dotrzymać zobowiązań, narzeczonego znała bardzo dobrze i kochała go dziecinną jeszcze miłością. Małżeństwo Jadwigi z Wilhelmem było korzystne też dla Krzyżaków, którzy bardzo obawiali się unii polsko-litewskiej. Dlatego zakon rozpuszczał po Europie plotki, że młodzi są już po ślubie i polska królowa w żadnym wypadku nie może wyjść za Jagiełłę, gdyż popełni w ten sposób bigamię.

Polscy możnowładcy byli jednak konsekwentni, chociaż skłonienie Jadwigi do zerwania narzeczeństwa nie było łatwe. Młodziutka królowa obawiała się niemal trzy razy starszego od siebie poganina, a narzeczony był bliski jej sercu. Gdy odwiedzał ją w Krakowie, spotykali się w otoczeniu dworzan w krużgankach klasztoru Franciszkanów, gdzie Jadwiga z nim flirtowała i chętnie tańczyła. Nie wyobrażała sobie, by miała go porzucić w celu poślubienia barbarzyńcy z litewskich borów.

