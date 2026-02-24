Swastyka nad Tkaniną z Bayeux
Udostępnijdodaj Skomentuj

Średniowiecze

  • Anna SzczepańskaAutor:Anna Szczepańska

Swastyka nad Tkaniną z Bayeux

Dodano: 
Tkanina z Bayeux / Heinrich Himmler
Tkanina z Bayeux / Heinrich Himmler Źródło: Wikimedia Commons / MairieBayeux / CC BY-SA 4.0
Po zajęciu Francji Niemcy żywo zainteresowali się XI-wiecznym haftowanym płótnem pokazującym podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę. Dlaczego nazistowska organizacja Ahnenerbe skupiła na nim swoją uwagę?

Niewiele tylko przesadzając, można powiedzieć, że na ten moment Wyspy Brytyjskie czekały dziewięć wieków. W drugiej połowie tego roku Tkaninę z Bayeux będzie można w końcu obejrzeć na terenie Zjednoczonego Królestwa. Francja do tej pory wielokrotnie odmawiała Brytyjczykom, którzy chcieli wypożyczyć to arcydzieło, będące zarazem kronikarskim zapisem. Dla dziejów Anglii Tkanina z Bayeux to bodaj jedno z trzech najważniejszych źródeł historycznych, obok Domesday Book i Wielkiej Karty Swobód. Wystawa w British Museum, na której zaprezentowany zostanie gobelin, będzie otwarta dla zwiedzających od września 2026 r. do lipca 2027 r. i z całą pewnością przyciągnie setki tysięcy Brytyjczyków. Muzeum już teraz szykuje się na ich przyjęcie. O tym, jak cenny jest ten haftowany zabytek, niech świadczy choćby to, że rząd Wielkiej Brytanii ubezpieczył go na kwotę 800 mln funtów na czas wystawiania w Londynie.

Informacja o wypożyczeniu tkaniny już kilka miesięcy temu wywołała po drugiej stronie Kanału La Manche spore poruszenie. Co ciekawe, w zeszłym roku głośno było o tym zabytku z jeszcze jednego powodu: fragment tkaniny odnaleziono w niemieckim muzeum w Szlezwiku-Holsztynie. Jak się tam znalazł? Wszystko zaczęło się w czasie drugiej wojny światowej. Ta tajemnicza historia związana jest z nazistowską organizacją Ahnenerbe, która znajdowała się pod bezpośrednim nadzorem Heinricha Himmlera.

70 metrów haftu

Zwycięstwo Wilhelma Zdobywcy pod Hastings w 1066 r. wpłynęło nie tylko na historię Anglii. Wygrana Normanów i śmierć ostatniego anglosaskiego króla, Harolda II Godwinsona, trwale zmieniły układ sił w Europie. Od tamtej pory, aż do końca serii konfliktów zwanych wojną stuletnią, pochodzący z Normandii królowie angielscy rządzili nie tylko Wyspami Brytyjskimi, lecz także częścią ziem znajdujących się w domenie króla Francji.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.