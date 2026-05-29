Historia Roland Garros. Najważniejszy turniej tenisa na kortach ceglanych

To jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych świata i zarazem jedyny Wielki Szlem rozgrywany na kortach ziemnych, czyli nawierzchni pokrytej warstwą ceglanej mączki. Australian Open i US Open odbywają się na kortach twardych, a Wimbledon na trawiastych.

Historia zawodów rozpoczyna się w 1891 roku, kiedy odbyły się pierwsze mistrzostwa Francji w tenisie ziemnym. Pierwotnie turniej był dedykowany wyłącznie dla zawodników należących do francuskich klubów tenisowych. Pierwszym triumfatorem został Brytyjczyk H. Briggs, reprezentujący klub Stade Français. W 1897 roku do programu dodano rywalizację kobiet.

Historia French Open

Przez pierwsze dekady zawody organizowano w różnych miejscach Paryża, między innymi na kortach Stade Français czy Racing Club de France. W 1925 roku rozgrywki otwarto dla zagranicznych tenisistów. Wtedy narodził się międzynarodowy French Open, który szybko zaczął zdobywać światową renomę.

Trzy lata później, w 1928 roku, powstał Stade Roland-Garros – nowoczesny kompleks wybudowany specjalnie na potrzeby finału Pucharu Davisa. Obiekt nazwano na cześć Rolanda Garrosa, francuskiego pilota i bohatera I wojny światowej, pioniera lotnictwa, który zginął w 1918 roku. Od tego momentu turniej na stałe związał się z tym miejscem i właśnie od nazwiska lotnika często używana jest nazwa całej imprezy.

Nawierzchnia ziemna to system warstw wapienia i ceglanej mączki, który sprawia, że piłka odbija się wysoko, a wymiany są długie – w stosunku do innych rodzajów nawierzchni – i bardzo wymagające fizycznie. Gra na mączce wymaga cierpliwości, świetnego przygotowania kondycyjnego i taktycznego oraz umiejętności poruszania się po korcie. Z tego powodu French Open uchodzi za jeden z najbardziej wyczerpujących turniejów tenisowych świata.

Centralnym punktem kompleksu jest kort Philippe-Chatrier, mogący pomieścić blisko 15 tysięcy widzów. W ostatnich latach obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zyskał rozsuwany dach oraz nowoczesne zaplecze. Drugą najważniejszą areną jest kort Suzanne-Lenglen nazwany na cześć legendarnej francuskiej tenisistki, sześciokrotnej triumfatorki turnieju. Kompleks stale się rozwija – współczesny Roland Garros łączy historyczny charakter z nowoczesną infrastrukturą.

Turniej charakteryzuje się wieloma wyjątkowymi tradycjami. Najbardziej charakterystyczne są mecze rozgrywane na czerwonej mączce oraz niepowtarzalna atmosfera paryskiej wiosny. Od 1980 roku organizatorzy zamawiają także oficjalny plakat turnieju u znanych artystów. Roland Garros długo był również jedynym turniejem Wielkiego Szlema bez sztucznego oświetlenia i rozgrywania meczów nocnych – zmieniło się to dopiero w XXI wieku.

Rekordziści i sukcesy Igi Świątek na Roland Garros

Zwycięstwo w Roland Garros jest marzeniem każdego zawodowego zawodnika. W historii turnieju zapisali się najwybitniejsi tenisiści świata. Rekordzistą wśród mężczyzn jest Rafael Nadal, który triumfował aż 14 razy i dostał przydomek "Króla Mączki". W rywalizacji kobiet najwięcej tytułów zdobyła Amerykanka Chris Evert – siedem. W erze open, rozpoczętej w 1968 roku, Roland Garros stał się pierwszym turniejem wielkoszlemowym dopuszczającym zarówno zawodowców, jak i amatorów.

We French Open czterokrotnie triumfowała Iga Świątek. Polka po raz pierwszy wygrała Roland Garros w 2020 roku jako 19-latka, stając się pierwszą reprezentantką Polski z tytułem wielkoszlemowym w singlu. Kolejne triumfy odniosła w latach 2022, 2023 i 2024, dominując światowy tenis na kortach ziemnych. Świątek szybko stała się jedną z największych gwiazd turnieju i już dziś jest wymieniana w gronie najlepszych zawodniczek w historii gry na mączce.

Warto wspomnieć także o sukcesach Jadwigi Jędrzejowskiej, finalistki French Championships z 1939 roku, oraz o półfinałach Agnieszki Radwańskiej i Huberta Hurkacza w grze podwójnej.

Dziś French Open pozostaje symbolem tradycji, wytrzymałości i tenisowej elegancji. Turniej, który narodził się pod koniec XIX wieku jako krajowe mistrzostwa Francji, stał się jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych świata i nieodłącznym elementem historii tenisa ziemnego.

