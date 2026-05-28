Zbrodnia w Kuźnicach. Niemcy znów zabili przypadkowych ludzi
II Wojna Światowa

Kuźnice, Zakopane Źródło: DoRzeczy.pl / A.Szczepańska
Niemiecka zbrodnia na Polanie Kuźnickiej to jedna z największych publicznych egzekucji, jaka miała miejsce na Podhalu w czasie drugiej wojny światowej.

28 maja 1944 roku niedaleko Kuźnic w Zakopanem znaleziono ciało niemieckiego oficera. O jego zabicie podejrzewano Ukraińców z Waffen-SS, ale Niemcy nie przeprowadzili rzetelnego śledztwa, oskarżając od razu o zbrodnię Polaków.

Niewyjaśnione morderstwo

August Moltz był niemieckim oficerem, dowódcą lokalnej jednostki Technische Nothilfe oraz kierownikiem Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Wieczorem 27 maja 1944 roku Moltz bawił się w restauracji „Zum Alten Eisenhammer” w towarzystwie nieznanych bliżej mężczyzn ubranych w ciemne mundury. Następnego dnia rano jego ciało znaleziono na Polanie Kuźnickiej, w ustronnym miejscu, nieco na uboczu w Zakopanem. Martwego Niemca znaleźli dwaj Polacy, Wojciech Trybus i listonosz Ludwik Korab, którzy chwilę wcześniej słyszeli strzały oraz dostrzegli jakiś mężczyzn idących od strony Polany.

Ekspozycja w Muzeum Walki i Męczeństwa "Palace" w Zakopanem

Gestapo rozpoczęło śledztwo, które jednak bardzo szybko zakończono. Jako sprawców od razu wskazano członków polskiego ruchu oporu, choć wiele wskazywało, że sprawcami byli Ukraińcy z Waffen-SS. Niemcom nie było jednak potrzebne dochodzenie. Śmierć Moltza postanowili wykorzystać do zastraszenia ludności cywilnej i rozprawienia się z polskimi partyzantami.

Niemiecka zbrodnia

Już 30 maja 1944 roku na Polanę Kuźnicką przywieziono 20 więźniów, którzy wcześniej przetrzymywani byli w więzieniu Montelupich w Krakowie oraz więzieniu w willi Palace w Zakopanem. Ludzie ci oskarżeni byli o działalność konspiracyjną, wspieranie partyzantów oraz ukrywanie Żydów. Jeden z nich próbował uciec, ale od razu został zastrzelony. Zamiast niego, na listę skazańców Niemcy szybko wciągnęli przypadkową, kolejną osobę; prawdopodobnie Stanisława Lichaja z Białego Dunajca.

Na miejscu egzekucji więźniowie stali blisko siebie, w grupach po pięć osób, związani drutem. Nadzorujący ich mord Arno Sehmisch, komendant gestapo w Zakopanem, kazał im uklęknąć. Wówczas Polacy zostali rozstrzelani.

Pomnik „Prometeusz Rozstrzelany” - upamiętnienie Polaków zabitych na Polanie Kuźnickiej przez Niemców w 1944 roku

Ciała ofiar załadowano na ciężarówki. Nie wiadomo, gdzie zabrano zabitych. Być może spalono ich w obozie w Płaszowie.

Śmierć oficera Moltza nie została wyjaśniona, lecz Niemcom to wyjaśnienie nie było potrzebne. Chodziło jedynie o zastraszenie cywilów oraz członków Armii Krajowej i innych organizacji należących do ruchu oporu. To jedna z najbardziej okrutnych, a zarazem bezmyślnych zbrodni popełnionych przez Niemców pod Tatrami.

Obecnie m.in. te wydarzenie te upamiętania niedawno otwarte Muzeum Palace w Zakopanem, gdzie w czasie wojny znajdowało się więzienie zwane katownią Podhala. Na Polanie Kuźnickiej natomiast znajduje się krzyż oraz pomnik „Prometeusz Rozstrzelany” wykonany przez Władysława Hasiora, upamiętniający ofiary Niemców zabite w tym miejscu.

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl / Muzeum Palace
