Największy błąd Polski? Dlaczego nie wykończyliśmy Krzyżaków

"A gdyby historia potoczyła się inaczej? Gdyby nie było żadnych Prus Wschodnich? Nieco ponad 500 lat temu polskie elity stanęły przed wyborem. Można było próbować militarnie rozgromić Krzyżaków, którzy już ponad pół wieku wcześniej stracili na rzecz Polski (na mocy drugiego pokoju toruńskiego) duże połacie swojego potężnego niegdyś państwa, i zniszczyć je do końca. Ale można było też próbować dogadać się z władcą z Królewca, by możliwie najmniejszym kosztem spacyfikować północnego rywala. Żadna z opcji nie była wtedy oczywista; wokół Prus Zakonnych toczona była bowiem skomplikowana gra, w której Zygmunt I Stary musiał brać pod uwagę nie tylko stanowisko papiestwa i cesarza, lecz także układ sił na wschodzie i południu Rzeczypospolitej, a nawet sytuację wewnętrzną. Historycy do dziś spierają się, czy hołd pruski z 1525 r., wieńczący zawarty wtedy kompromis, był mądrym posunięciem polskiego władcy czy przeciwnie – fatalnym błędem, świadczącym o krótkowzroczności. Przy czym nie był to pierwszy raz w historii Polski, gdy mogliśmy dobić Krzyżaków". – pisze redaktor naczelny "Historii DoRzeczy", Piotr Włoczyk.

Historia DoRzeczy nr 6/2026

Hołd pruski. W najnowszym wydaniu miesięcznika zastanawiamy się, czy sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego była dla Polski w ogóle korzystna oraz czy dało się w tamtym czasie postąpić inaczej. Czy można było przewidzieć konsekwencje hołdu? Co takiego wydarzenia z 1525 roku dały Polsce? Na te i inne pytania odpowiadają nas Autorzy oraz eksperci, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką.

Co ponadto?

...

W naszym miesięczniku znajdziecie Państwo również felietony oraz recenzje najciekawszych książek, które ukazały się na naszym rynku wydawniczym w ostatnich tygodniach.

Zapraszamy do wydania papierowego oraz elektronicznego.

Teksty dostępne są także dla Czytelników DoRzeczy+ !

"Historia Do Rzeczy" już w kioskach!

Zapraszamy do punktów sprzedaży oraz subskrypcji cyfrowej.

Życzymy udanej lektury!