Ludojady na emeryturze
Udostępnijdodaj Skomentuj

Dwudziestolecie międzywojenne

  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Ludojady na emeryturze

Dodano: 
Michaił Kalinin, Gieorgij Malenkow, Józef Stalin i Aleksandr Szczerbakow podczas obchodów 18. rocznicy śmierci Lenina
Michaił Kalinin, Gieorgij Malenkow, Józef Stalin i Aleksandr Szczerbakow podczas obchodów 18. rocznicy śmierci Lenina Źródło: Wikimedia Commons
„»Dzięki wam spędziłem 15 lat w obozach« – wypalił Fridman, spotykając Malenkowa w parku. »Nic o tym wówczas nie wiedziałem« – odparł Malenkow. »Ale ja widziałem wasz podpis na moich aktach« – zaoponował Fridman. Malenkow uchylił się od dalszej rozmowy i szybko odszedł”

Wspominałem już kilka razy, że mam spore zaległości w kwestii znajomości literatury odwilżowej z epoki pieriestrojki. Dziś doczytuję tamte publikacje. W jej „złotych czasach” (w latach 1987–1990) wolałem już czytać powieści Józefa Mackiewicza, zamiast śledzić, co też nowego cenzura PRL przepuszcza z ZSRS na temat zbrodni Stalina. Właśnie wpadła mi w ręce ciekawa książka Roja Miedwiediewa pt. „Ludzie Stalina”, wydana w Moskwie w 1989 r. Jej autor to historyk, który idealnie wstrzelił się w tamte czasy. Miedwiediew był erudytą i znał wiele plotek o dygnitarzach z samej wierchuszki sowieckiej partii komunistycznej, a jednocześnie pisał tak, by nie przekroczyć ówczesnych niepisanych reguł „tego, co można”.

„Ludzie Stalina” to portrety Wiaczesława Mołotowa, Łazara Kaganowicza, Grigorija Malenkowa, Anastasa Mikojana i Klimenta Woroszyłowa.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.