KOMUCHOŻERCA To mniej znane zagadnienie, dotyczące konspiracji w Polsce, ale bardzo istotne.
Mieliśmy bowiem do czynienia z podszywaniem się przez uzurpatorów pod polskie organizacje niepodległościowe. Czyny popełniane przez nich były na ogół nieetyczne, a w większości przypadków wprost haniebne i nie są one przedmiotem odrębnych badań historyków, mogą natomiast bardzo mocno wypaczyć obraz całości.
W tym przypadku rzecz dotyczy podszywania się pod NSZ przez komunistów: PPR i GL-AL, a po wojnie nawet przez Milicję Obywatelską.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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