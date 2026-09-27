Z każdym rokiem, w miarę oddalania się od okresu okupacji, puchną one niemiłosiernie i końca tego procederu nie widać. Już nigdy nie da się ich w miarę dokładnie policzyć, z braku twardych danych (liczenia stanów i raportów na dany dzień). Ale sporo wiemy i nie jest to wiedza zgodna z hagiograficzną propagandą. Wywiad niemiecki szacował, że AK mogła liczyć od 100 do 200 tys. żołnierzy.