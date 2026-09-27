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Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945
Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945 Źródło: Wikimedia Commons / Topory, CC 4.0
KOMUCHOŻERCA Jakie były prawdziwe zasoby ludzkie Polskiego Państwa Podziemnego?

Z każdym rokiem, w miarę oddalania się od okresu okupacji, puchną one niemiłosiernie i końca tego procederu nie widać. Już nigdy nie da się ich w miarę dokładnie policzyć, z braku twardych danych (liczenia stanów i raportów na dany dzień). Ale sporo wiemy i nie jest to wiedza zgodna z hagiograficzną propagandą. Wywiad niemiecki szacował, że AK mogła liczyć od 100 do 200 tys. żołnierzy.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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