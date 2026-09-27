HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Wprawdzie na ziemiach polskich filmy w jidysz kręcono jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale później unikano tematu.
Sytuacja zmieniła się, gdy do Polski zaczęli zjeżdżać żydowscy filmowcy emigrujący z hitlerowskich Niemiec. Produkcje „Za grzechy”, „Mateczka” czy „Judeł gra na skrzypcach” cieszyły się ogromnym powodzeniem i chętnie oglądano je również za granicą.
Na początku 1937 r. najbardziej kasowy polski reżyser, Michał Waszyński, dostał ofertę nakręcenia filmu dla wytwórni Feniks.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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