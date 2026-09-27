Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

„Dybuk”

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Rabin Baruch Steinberg przemawiający przed Wielką Synagogą na Tłomackiem w czasie apelu poległych zorganizowanego przez Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, 1933
Rabin Baruch Steinberg przemawiający przed Wielką Synagogą na Tłomackiem w czasie apelu poległych zorganizowanego przez Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, 1933 Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Wprawdzie na ziemiach polskich filmy w jidysz kręcono jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale później unikano tematu.

Sytuacja zmieniła się, gdy do Polski zaczęli zjeżdżać żydowscy filmowcy emigrujący z hitlerowskich Niemiec. Produkcje „Za grzechy”, „Mateczka” czy „Judeł gra na skrzypcach” cieszyły się ogromnym powodzeniem i chętnie oglądano je również za granicą.

Na początku 1937 r. najbardziej kasowy polski reżyser, Michał Waszyński, dostał ofertę nakręcenia filmu dla wytwórni Feniks.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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