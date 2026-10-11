Kobiety w powstaniu
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Historia

Kobiety w powstaniu

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Ślub sanitariuszki Alicji Treutler "Jarmuż" i podchorążego Bolesława Biegi "Pałąka", z batalionu "Kiliński", udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego "Corda" dnia 13 sierpnia 1944 roku w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11
Ślub sanitariuszki Alicji Treutler "Jarmuż" i podchorążego Bolesława Biegi "Pałąka", z batalionu "Kiliński", udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego "Corda" dnia 13 sierpnia 1944 roku w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11 Źródło: Wikimedia Commons / Eugeniusz Lokajski
KOMUCHOŻERCA Jest rzeczą niesłychaną, jak mało wiemy o rozkazodawstwie z końcowego okresu powstania warszawskiego, gdy już właściwie wszystko było przesądzone.

20 września 1944 r. powstanie dogorywało na niewielkich skrawkach Warszawy, znikąd nie było nadziei i na żadną pomoc, choćby sowiecką (za cenę całkowitej od nich zależności), liczyć nie było można. A jednak dowódcy sztabowcy nadal snuli fantastyczne plany. Dziś brzmią one co najwyżej śmiesznie i przykro, wtedy musiały być odbierane jako straszne i okrutne.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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