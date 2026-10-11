Kobiety w powstaniu

20 września 1944 r. powstanie dogorywało na niewielkich skrawkach Warszawy, znikąd nie było nadziei i na żadną pomoc, choćby sowiecką (za cenę całkowitej od nich zależności), liczyć nie było można. A jednak dowódcy sztabowcy nadal snuli fantastyczne plany. Dziś brzmią one co najwyżej śmiesznie i przykro, wtedy musiały być odbierane jako straszne i okrutne.