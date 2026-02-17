Jedno z trzech takich miejsc w Polsce. Obozowisko paleolityczne w Ćmielowie

Ćmielów to nie tylko miejsce produkcji wyjątkowych przedmiotów z porcelany, ale także miejsce o wyjątkowej wartości archeologicznej. Stanowisko archeologiczne Ćmielów 95 („Mały Gawroniec”) zostało zidentyfikowane i było badane podczas wykopalisk w latach 2004-2009 w ramach współpracy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Paleolityczny obóz

Badania na wzgórzu Mały Gawroniec obejmowały obszar ponad 4 arów powierzchni. Stwierdzono w tym miejscu obecność licznych zabytków ruchomych oraz nieruchomych związanych z późnym paleolitem, a szczególnie z kulturą magdaleńską. Kultura ta datowana jest na okres od 18 do 11 tysięcy lat temu. Jej nazwa wywodzi się od stanowiska Abri de la Madeleine we Francji (najsłynniejszym zabytkiem z tego okresu są malowidła naskalne z jaskini Lascaux).

Na stanowisku w Ćmielowie zidentyfikowano pozostałości paleolitycznych struktur osadniczych, w tym elementy konstrukcji mieszkalnych oraz liczne zagłębienia i jamy grobowe. Odkryto też ogromną kolekcję artefaktów: łącznie ponad 17,5 tysiąca przedmiotów krzemiennych, kamiennych i hematytowych, wśród których dominują narzędzia i produkty krzemienne o typowej dla kultur magdaleńskich technologii produkcji ostrzy i narzędzi retuszowanych.

Materiały z „Małego Gawrońca” obejmują zarówno przedmioty użytkowe, takie jak ostrza, perforatory, skrobaki i rdzenie, jak i artefakty o potencjalnym znaczeniu symbolicznym. Na części z nich dostrzeżono także ślady obróbki termicznej, co może wskazywać na wcześniejsze funkcje, to znaczy, że były używane na przykład podczas gotowania.

Wyniki analiz laboratoryjnych wskazują, że niektóre z kamiennych artefaktów były poddawane działaniu wysokich temperatur sięgających nawet 800 stopni Celsjusza, co może świadczyć o różnorodnych praktykach.

Stanowisko w Ćmielowie położone jest na charakterystycznym wzgórzu lessowym, gdzie osiedlono się już 13 tysięcy lat temu, w schyłkowym okresie paleolitu.

To stanowisko wyjątkowe w skali polskiej archeologii paleolitycznej. Na tle innych punktów kultury magdaleńskiej, Mały Gawroniec daje badaczom unikalne informacje o działalności ludzkiej i organizacji obozowiska.

Warto także zauważyć, że badania archeologiczne z okolic Gawrońca wskazują, że sąsiednie formy terenu, w tym wyższe wzgórze znane jako Gawroniec, były morfologicznie kształtowane przez ludzką działalność już w okresie neolitu i później. Badania geofizyczne i modele LiDAR ujawniły tysiące śladów będących dziełem człowieka, w tym systemy obronne, rowy, tarasy. Miejsce to przekształcono w różny sposób przez kilka tysięcy lat.

Dane zebrane w okolicach Ćmielowa są częścią szerszego kontekstu osadnictwa neolitycznego i eksploatacji surowców, w szczególności krzemienia pasiatego z rejonu Krzemionek Opatowskich, który stanowił w epoce neolitu jedno z najważniejszych centrów produkcji narzędzi i handlu surowcem w Europie.

„Mały Gawroniec” to jedno z trzech otwartych stanowisko magdaleńskich na terenie Polski z zachowanymi obiektami. Podobne stanowiska znajdują się w Dzierżysławiu na Ziemi Głubczyckiej oraz w Hłomczy nad Sanem.

