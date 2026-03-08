Ulubione więzienie Rogatki

Znajdziemy je na Śląsku, gdzie pierwsze takie budowle zaczęły powstawać już w XII w. Dzielnica miała bowiem lepszy dostęp do rzemieślników z Zachodu i złoża kamienia, którego brakowało np. w Wielkopolsce czy na Mazowszu.

Jako najstarsze wymienia się przede wszystkim: zamek w Legnicy, który jednak był wielokrotnie przebudowywany, oraz Wleń na Dolnym Śląsku, z którego pozostały tylko malownicze ruiny. Był to ziemno-drewniany gród kasztelański; w 1155 r. wymieniony jako „Valan” w „bulli wrocławskiej”, w której Ojciec Święty Hadrian IV brał pod opiekę biskupstwo wrocławskie.