Czy guwernantka zabiła podopieczną? Najsłynniejsza zbrodnia II RP

Do dzisiaj nie ma całkowitej pewności, czy Rita Gorgonowa została słusznie skazana.

Guwernantka

Rita Gorgonowa, a właściwie Emilia Margierita Gorgon z domu Ilić urodziła się 7 marca 1901 roku w Oćestovie koło Knina. Pochodziła z Bałkanów, urodziła się w Dalmacji w ówczesnych Austro-Węgrzech. Ojciec Rity zmarł przed jej narodzinami. Matka powtórnie wyszła za mąż, a Rita trafiła ostatecznie do sierocińca. Czasowo była też wychowywana przez dalszą rodzinę.

Mając 15 lat wyszła za mąż za Erwina Gorgona, porucznika C.K. armii. W 1917 roku urodził się ich syn, a Rita zamieszkała we Lwowie u rodziców męża. Erwin wyjechał w tym czasie do Stanów Zjednoczonych szukać pracy. Względny spokój trwał krótko. Rita popadła w konflikt z rodziną męża, która zmusiła ją do wyprowadzki. Kobieta musiała pozostawić dziecko teściom. Zaczęła pracować jako pielęgniarka i opiekunka do dzieci.

W 1924 roku Rita Gorgonowa dostała pracę jako guwernantka w domu lwowskiego architekta Henryka Zaremby. Zamieszkała w jego domu w Łączkach pod Lwowem. Zaremba nie mieszkał z żoną – rozstał się z nią z powodu jej problemów psychicznych. Miał on dwoje dzieci: Elżbietę (Lusię) i Stanisława, którymi zająć miała się Gorgonowa.

Po jakimś czasie Gorgonowa i Zaremba nawiązali romans. W 1928 roku urodziła się ich córka o imieniu Romana. Ich związek stał się w końcu przyczyną konfliktów pomiędzy Ritą a dorastającą córką Zaremby, Elżbietą. W końcu Zaremba zdecydował się na przeprowadzkę. Razem z dziećmi od stycznia 1932 roku miał zamieszkać w swoim mieszkaniu we Lwowie.

Zabójstwo Lusi

W nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku Elżbieta Zaremba została zamordowana we własnym łóżku. Śmierć zadano poprzez uderzenie tępym narzędziem w głowę. Zamordowaną siostrę znalazł Stanisław, którego miał obudzić skowyt psa. Do pokoju Lusi szybko przybiegli Zaremba i Gorgonowa. Jak zeznawał później Stanisław, inżynier miał na sobie jedynie piżamę, natomiast Gorgonowa ubrana była wtedy w futro.

O zbrodni natychmiast poinformowano lekarza i znajdującą się w pobliżu placówkę żandarmerii (komisariat policji mieścił się dużo dalej). Ojciec zabitej dziewczyny i Gorgonowa zostali aresztowani. Od początku wszystkie poszlaki wskazywały właśnie na guwernantkę, choć aresztowany został także Zaremba. Pod uwagę brano także możliwość, że zabójstwa dokonał ogrodnik albo chłopak, który był zakochany w Elżbiecie.

Śledczy ustalili, że zabójstwa musiał dokonać ktoś z domowników, ponieważ na śniegu pod domem nie znaleziono żadnych śladów, a ponadto nie odkryto oznak włamania. Prowadzący śledztwo stwierdzili więc, że najbardziej prawdopodobne jest to, że Elżbieta została zabita przez Gorgonową, która uderzyła ją w głowę podczas snu, a później upozorowała gwałt i otworzyła w jej pokoju okno, aby stworzyć wrażenie, że sprawca dostał się w ten sposób do środka. Gorgonowa nie przyznawała się jednak do popełnienia zbrodni.

Kolejne poszlaki wskazywały jednak na nią. Stanisław Zaremba przyznał, że kiedy w nocy obudził go skowyt psa, zobaczył w hallu sylwetkę kogoś, kogo zidentyfikował jako Gorgonową w futrze. Na chusteczce i futrze kobiety znaleziono ponadto ślady krwi. Ta po zbadaniu okazała się krwią o innej grupie, niż krew Rity (kobieta miała grupę krwi 0, a znalezione ślady miały grupę A).

Proces i dalsze losy

Pierwszy proces Rity Gorgonowej zaczął się we Lwowie 25 kwietnia 1932 roku i trwał ponad dwa tygodnie, do 14 maja. Sprawa Gorgonowej stała się słynna na całą Polskę. Opisywano ją w prasie w całym kraju.

Gorgonowa nigdy nie przyznała się do popełnienia zbrodni. Choć od początku jej sprawa, choć bulwersowała opinię publiczną, rodziła różne wątpliwości. 14 maja 1932 roku, pomimo słabych dowodów, Gorgonowa została skazana na karę śmierci. Wyrok został wkrótce uchylony przez Sąd Najwyższy ze względu na naruszenie przepisów postępowania przez odrzucenie wniosków dowodowych obrony i zbyt ogólnikowe określenie czynu przypisanego oskarżonej.

Po ponownym procesie Gorgonowa została skazana 29 kwietnia 1933 roku na osiem lat więzienia. Sąd uznał jej winę, uznając zarazem, że zbrodnię popełniła „pod wpływem ogromnego wzruszenia”. Rita Gorgonowa wyszła z więzienia 3 września 1939 roku w wyniku amnestii z powodu wybuchu drugiej wojny światowej. W czasie pobytu w więzieniu urodziła drugą córkę, której Zaremba nie uznał.

Nie są dokładnie znane jej dalsze losy. Prawdopodobnie przetrwała drugą wojnę światową, a później zamieszkała na Śląsku. Nie wiadomo, czym zajmowała się później, ani kiedy zmarła.

