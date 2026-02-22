Człowiek, który ocalił polski folklor. Mało kto wie, jak wiele mu zawdzięczamy
XIX wiek

Człowiek, który ocalił polski folklor. Mało kto wie, jak wiele mu zawdzięczamy

Święcone w Bronowicach, obraz Włodzimierza Tetmajera. Muzeum Narodowe w Krakowie / W ramce: Oskar Kolberg
Święcone w Bronowicach, obraz Włodzimierza Tetmajera. Muzeum Narodowe w Krakowie / W ramce: Oskar Kolberg Źródło: Wikimedia Commons
Oskar Kolberg to legenda polskiej etnografii. Był niestrudzonym badaczem starych zwyczajów, wędrował po polskich ziemiach zbierając odchodzące w zapomnienie ludowe melodie i opowieśc

Dzięki swej pasji i pracowitości ocalił od zapomnienia niezliczone zabytki polskiej kultury mówionej. Oskar Kolberg był pionierem polskiej etnografii.

Przez Polskę

Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze. Pisał o tym po latach: „Urodziłem się w miasteczku Przysusze, (...) na rynku polskim – bo są tam trzy rynki: polski, żydowski i niemiecki (...). Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała”.

Jego ojcem był inżynier pochodzący z Meklemburgii, Juliusz Kolberg, a matką Karolina Fryderyka Mercoeur, Francuzka urodzona w Bydgoszczy. Oskar miał kilkoro rodzeństwa: starszego brata Wilhelma (późniejszego inżyniera) oraz młodszego Adama (został malarzem), Juliusza, Gustawa i Julię (dwoje najmłodszych zmarło w dzieciństwie). Przez kilka lat rodzina Kolbergów mieszkała w Przysusze, gdzie Juliusz pracował jako zarządca w hucie. W 1817 roku ojciec rodziny dostał pracę na Uniwersytecie Warszawskim jako profesor geodezji i miernictwa. Rodzina zamieszkała w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu. W Warszawie zaprzyjaźnili się z wieloma rodzinami. Bliskie relacje utrzymywali z rodziną Chopinów, rodzicami słynnego kompozytora, Fryderyka.

Oskar Kolberg

Oskar Kolberg uczęszczał do Liceum Warszawskiego. Uczył się jednocześnie gry na fortepianie oraz kompozycji. Przez dwa lata uczył się w Berlinie teorii muzyki. Po ukończeniu szkół Kolberg pracował jako nauczyciel muzyki i urzędnik. W 1846 roku, dzięki rekomendacji brata Wilhelma, zaczął pracę w zarządzie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Jeszcze w połowie lat 30. XIX wieku Kolberg liczył, że uda mu się rozwinąć karierę muzyczną, ale jego debiut nie spotkał się z szerokim odzewem. Po nieudanych początkach, postanowił poświęcić się raczej pracy naukowej. Kolberg zaczął się jednocześnie interesować folklorem i tradycjami ludowymi. Wędrował po miejscowościach w okolicach Warszawy poszukując śladów dawnych zwyczajów oraz pieśni. Kompanami w czasie jego wędrówek byli m.in. Teofil Lenartowicz, Ignacy Marcel Komorowski, Cyprian Kamil Norwid czy Wojciech Gerson.

„Lud: jego zwyczaje…” dzieło Oskara Kolberga

„[Kolberg] notował [ze słuchu] pieśni i melodie ludowe w okolicach Warszawy, ok. 1840 miał już ich ponad 600. W latach 1842-45 wydał w pięciu zeszytach swój pierwszy zbiór – »Pieśni ludu polskiego«; zawierał on 125 melodii ludowych opracowanych na głos i fortepian. W latach 1846-47 opublikowało 90 kolejnych (od nr 126), również w układzie na głos i fortepian. Zbiór ten spotkał się jednak z krytyką za naruszenie prostoty melodii, niewłaściwe opracowanie harmoniczne i wprowadzanie przygrywek. Mimo głosów krytycznych Kolberg nadal opracowywał melodie ludowe na głos i fortepian oraz publikował je w ramach artykułów: »O pieśniach litewskich« oraz »Pieśni czeskie i słowackie« (»Dzwon Literacki«, 1846), »Pieśni ludu weselne« (»Biblioteka Warszawska«, 1847), »Pieśni ludu obrzędowe. Kogutek, gaik, okrężne« (»Album Literacki«, 1848)”. – pisze Małgorzata Kosińska dla portalu Culture.pl

Pionier polskiej etnografii

W 1861 roku Kolber porzucił posadę urzędnika poświęcając się zupełnie nauce. Ziemie polskie przemierzał wzdłuż i wszerz niemal całe swoje dorosłe życie, od 1838 do 1888 roku. Jego podróże po, nierzadko zapomnianych, niewielkich wioskach i miasteczkach, trwały niekiedy wiele miesięcy.

Oskar Kolberg był autorem ponad tysiąca haseł z zakresu etnologii i etnografii w Encyklopedii Powszechnej wydawanej w latach 1859-1868 przez Samuela Orgelbranda. Kolberg zaliczał do etnografii także muzykę, literaturę i gwarę ludową. Sam badacz nigdy nie określał się jednak jako etnograf czy etnolog. Choć z całą pewnością był prekursorem polskich badań nad ludowością, był niezwykle skromnym człowiekiem, który podkreślał zawsze, że on jedynie gromadzi materiały, aby dopiero potomni mogli je badać, a nade wszystko, aby o nich nie zapomnieli.

Od 1865 roku Kolberg opublikował dzieło „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Kolejne tomy poświęcone były innym regionom Polski. Do śmierci wydał 33 tomy. Później, na podstawie zgromadzonych przez Kolberga materiałów, ukazały się jeszcze trzy następne części.

Strój wilanowski wg Oskara Kolberga

Od 1871 roku Kolberg mieszkał w okolicy Krakowa. Został przyjęty do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Atmosfera panująca w Galicji dużo bardziej sprzyjała badaniom, niż sytuacja w zaborze rosyjskim. W 1873 roku Kolberg został członkiem-korespondentem Krakowskiej Akademii Umiejętności, a w 1874 roku przewodniczącym sekcji etnologicznej Komisji Antropologicznej AU. W 1878 roku Kolberg pojechał na wystawę światową do Paryża, gdzie eksponował swoje wydawnictwa oraz, między innymi, stroje ludowe na dziale etnograficznym. Za swoje prace otrzymał brązowy medal.

W 1889 roku Kolberg obchodził pięćdziesięciolecie swojej pracy. W uroczystościach związanych z jubileuszem wzięli udział m.in. Jan Matejko i Juliusz Kossak, a także delegacja chłopów z miejscowości Modlnica, gdzie Kolberg prowadził badania.

Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Dorobek naukowy Oskara Kolberga został przekazany w 1960 roku specjalnie utworzonemu Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu. Od 1998 roku działa on pod nazwą: Instytut im. Oskara Kolberga.

Opracowała: Anna Szczepańska
