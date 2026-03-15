Pożegnanie z Wawelem

Wznoszenie renesansowej rezydencji wawelskiej rozpoczęto już w 1502 r., a projekt przewidywał budowę kolejnych gmachów pałacowych. Powstałe trzy skrzydła mieszkalne zostały połączone ze sobą, otaczając pięciokątny dziedziniec, który od południa został ograniczony murem parawanowym.

Przebudowę ukończono w 1536 r., jednak jeszcze w tym samym roku pożar poważnie uszkodził skrzydła południowe i wschodnie. Rok później przystąpiono do odbudowy, którą ukończono dopiero po 12 latach.