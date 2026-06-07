Kilka kresek nakreślonych na mapie. Tak papież podzielił świat między dwóch wrogów
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Nowożytność

Kilka kresek nakreślonych na mapie. Tak papież podzielił świat między dwóch wrogów

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Mapa świata Alberta Cantino - portugalski rękopis mapy świata przechowywany w Bibliotece Estense w Modenie we Włoszech. Mapa wykonana przez Portugalczyka Cantino w 1502 r. przedstawia portugalskie odkrycia geograficzne
Mapa świata Alberta Cantino - portugalski rękopis mapy świata przechowywany w Bibliotece Estense w Modenie we Włoszech. Mapa wykonana przez Portugalczyka Cantino w 1502 r. przedstawia portugalskie odkrycia geograficzne Źródło: Wikimedia Commons
7 czerwca 1494 roku na zawsze zmienił dzieje świata. Rezultaty układu z Tordesillas są doskonale widoczne do dzisiaj.

7 czerwca 1494 roku w niewielkim kastylijskim miasteczku Tordesillas podpisano jeden z najważniejszych dokumentów w historii nowożytnej Europy. Traktat z Tordesillas regulował podział stref wpływów między Królestwem Portugalii a Koroną Kastylii (wkrótce Hiszpanią), wyznaczając granicę, która kształtowała losy kontynentów przez kolejne stulecia.

Był to początek ery wielkich odkryć geograficznych. Dwa iberyjskie mocarstwa królujące wtedy na morzach i oceanach, postanowiły uniknąć otwartego konfliktu o nowo odkryte ziemie, zwracając się do papieża o rozstrzygnięcie ich sporu.

Od konfliktu do układu

Pod koniec XV wieku Europa rozpoczęła na dobre zamorską ekspansję. W 1488 roku Bartolomeo Diaz opłynął Przylądek Dobrej Nadziei, otwierając Portugalii drogę do Oceanu Indyjskiego. Cztery lata później, w 1492 roku, Krzysztof Kolumb w służbie hiszpańskiej dotarł do Karaibów, przekonany, że dotarł do Indii. Odkrycia te natychmiast wywołały napięcia między obydwoma krajami. Portugalia, opierając się na bullach papieskich z lat osiemdziesiątych XV wieku (m.in. Aeterni regis z 1481 roku), rościła sobie prawa do ziem na południe od Wysp Kanaryjskich oraz na wschodzie. Hiszpania natomiast domagała się wyłączności na ziemie odkryte przez Kolumba.

Podział świata między Hiszpanią a Portugalią – na fioletowo linia podziału na zachodzie (wyznaczona traktatem z Tordesillas), a na zielono na wschodzie (układ z Saragossy)

Aby rozstrzygnąć spór, obie strony zwróciły się do papieża Aleksandra VI, „niesławnego” Rodrigo Borgii. W maju 1493 roku papież wydał serię bulli Inter caetera, wyznaczając linię demarkacyjną 100 lig (około 540-550 km) na zachód od Wysp Zielonego Przylądka lub Azorów. Wszystko na zachód od tej linii miało przypaść Hiszpanii, na wschód zaś Portugalii.

Portugalia nie była z takiego obrotu sprawy zadowolona. Linia była, jej zdaniem, zbyt blisko „jej” wybrzeży Afryki. Jan II Doskonały, król Portugalii, zażądał renegocjacji. Po kilku miesiącach rozmów dyplomatycznych porozumienie zostało osiągnięte w Tordesillas.

Traktat przesunął linię demarkacyjną dalej na zachód, do około 1770-2000 km od Wysp Zielonego Przylądka. Linia biegła od bieguna północnego od bieguna południowego. Jak postanowił papież i negocjatorzy hiszpańscy i portugalscy: ziemie i morza na wschód od linii demarkacyjnej przypadały Portugalii, a na zachód Hiszpanii. Traktat dotyczył, rzecz jasna, wyłącznie ziem poza Europą i nieobjętych jeszcze chrześcijańską władzą. Podpisali go w imieniu monarchów przedstawiciele obu stron, a ratyfikowano go w lipcu w Hiszpanii i we wrześniu w Portugalii 1494 roku. Papież Juliusz II zatwierdził go ostatecznie w 1506 roku.

Należy pamiętać, że dokument nie był precyzyjny technicznie. Nie określono w nim dokładnie długości ligi morskiej (istniały różne miary), nie wyznaczono tej „granicy”. Ponadto, jak wiadomo, ówczesna wiedza o geografii była niepełna. Hiszpanie nie mieli na przykład pojęcia, jak daleko na zachód rozciąga się nowy kontynent, który odkrył Kolumb.

Kształtowanie Ameryki łacińskiej

Największym „zwycięzcą” traktatu podpisanego w Tordesillas okazała się Portugalia, choć początkowo wydawało się inaczej. W 1500 roku Pedro Álvares Cabral, płynąc do Indii, dotarł do wybrzeży Brazylii. Wschodnia część tego terytorium leżała po portugalskiej stronie linii ustalonej w Tordesillas. Dzięki temu Brazylia dostała się we władanie Portugalii, zostając z czasem jedynym krajem Ameryki Południowej, w którym językiem urzędowym jest portugalski. Linia nakreślona przez papieża dała Portugalii nie tylko Brazylię, ale też zapewniła jej dominację w handlu z Azją i Afryką.

Oryginał traktatu z Tordesillas (Biblioteka Narodowa w Lizbonie)

Hiszpania otrzymała ogromne terytoria w Ameryce Środkowej i Południowej: od Meksyku przez Peru po większość Ameryki Południowej. To stamtąd płynęły do Hiszpanii bogactwa, które uczyniły ją światowym mocarstwem, którego monopol przełamała dopiero kilka dekad później Anglia.

Traktat z Tordesillas był pierwszym w historii przykładem międzynarodowego porozumienia dzielącego cały glob. Był to swego rodzaju precedens i początek koncepcji ustanawiania „stref wpływów”. Później, w 1529 roku, uzupełniono go Traktatem z Saragossy (Zorzi), który wyznaczył linię podziału na Pacyfiku.

Ale umowa z Tordesillas nie miała prawa długo przetrwać „nietknięta”. Anglia, Francja i Holandia otwarcie ją ignorowały. Wkrótce i tak doszło do konfliktów kolonialnych i walk o dominację na całym świecie.

Dokument umowy z Tordesillas jest wpisany na listę Pamięci Świata UNESCO.

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Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl