Oflag Murnau

W stalagach Niemcy kusili żołnierzy do przejścia na status „robotników przymusowych”, mamiąc ich warunkami względnej wolności, ale czynili to niezbyt skutecznie, dlatego stosowali też bezpośredni przymus, chcąc mieć więcej siły roboczej.

Napływ dalszych polskich jeńców do obozów aż do powstania warszawskiego był bardzo niewielki. Ten stan rzeczy zmieniła dopiero kapitulacja powstania. W jej wyniku do niemieckiej niewoli trafiły kolejne tysiące żołnierzy i oficerów.