Oflag Murnau

KOMUCHOŻERCA Niemcy mieli dwa rodzaje obozów jenieckich – stalagi dla szeregowców i podoficerów oraz oflagi dla kadry oficerskiej. Po kampanii wojennej 1939 r. do obozów trafiły dziesiątki tysięcy żołnierzy.
W stalagach Niemcy kusili żołnierzy do przejścia na status „robotników przymusowych”, mamiąc ich warunkami względnej wolności, ale czynili to niezbyt skutecznie, dlatego stosowali też bezpośredni przymus, chcąc mieć więcej siły roboczej.
Napływ dalszych polskich jeńców do obozów aż do powstania warszawskiego był bardzo niewielki. Ten stan rzeczy zmieniła dopiero kapitulacja powstania. W jej wyniku do niemieckiej niewoli trafiły kolejne tysiące żołnierzy i oficerów.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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