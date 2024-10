Za wszelką cenę

W roku 1939 Polska nie miała „rządu pojednania narodowego”, ponad politycznymi podziałami, jak w roku 1920. Była to jedna z głównych przyczyn tak strasznej klęski naszego narodu w drugiej wojnie światowej. Dla każdej normalnej władzy zbliżająca się nieuchronnie wojna byłaby powodem, by wyciszyć spory z opozycją i skupić się na wspólnym przygotowaniu do obrony ojczyzny. Dla Rydza, Becka, Mościckiego i pomniejszych Sławojów przeciwnie – wojna była okazją, by jeszcze mocniej opozycję atakować, kazać jej być cicho i nie przeszkadzać, bo kto w obliczu wojny krytykuje rządzących piłsudczyków, ten jest zdrajcą Polski.