Odkrycie w Palmirach. Znaleziono kolejne ofiary niemieckich zbrodni

Zbrodnia w Pamirach była częścią niemieckiego planu wymordowania polskiej inteligencji, ludzi kultury, nauki, duchownych, artystów, sportowców i polityków. Każdego, kto mógłby cieszyć się autorytetem i stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla władzy Niemców nad dopiero co podbitym krajem. 7 i 8 grudnia 1939 roku Niemcy pierwszy raz wymordowali w tym miejscu polskich obywateli. Niemcy zabili wówczas około 150 osób. Kolejne mordy odbyły się 14 grudnia. Do następnych dochodziło już regularnie przez kolejne półtora roku.

„Wracamy po swoich”

Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, w trakcie ostatnich prac ekshumacyjnych znaleziono szczątki kolejnych osób. Przy nich badacze odkryli różne przedmioty osobiste, jak fragmenty ubioru, obrączki, grzebienie, okulary, szczoteczki do zębów, torebkę, portmonetkę i monety.

To już kolejne ekshumacje w miejscu niemieckiej zbrodni w Palmirach. Ostatnie prace przeprowadzono w dniach 14-25 lipca tego roku. Poszukiwania ciał ofiar zabitych przez Niemców w Palmirach trwają, z dłuższymi przerwami, już od połowy lat 40. XX wieku.

Na profilu IPN na portalu X czytamy:

„Przeprowadzone po wojnie prace ekshumacyjne doprowadziły do odkrycia 22 grobów zbiorowych z których wydobyto ciała 1734 ofiar. Zostały one pochowane na utworzonym w 1948 r. cmentarzu – mauzoleum w Palmirach.

Podstawą do wznowienia badań była analiza materiałów historycznych, które wskazują na to, iż w trakcie pierwotnych ekshumacji nie podjęto wszystkich szczątków. Przykładem tego są odnalezione zapisy dotyczące ujawnienia zwłok kolejnych 14 osób na dnie jednej z mogił, do którego doszło trzy lata po oficjalnym zakończeniu prac w trakcie działań związanych z budową upamiętnienia.

Rozpoczęcie prac terenowych zostało poprzedzone szczegółową analizą fotografii lotniczych z 1947 r., dzięki którym precyzyjnie wyznaczono lokalizacje poekshumacyjnych jam grobowych.

W trakcie realizowanych prac przebadano dwie z wyznaczonych jam oraz natrafiono na pojedynczy grób, którego lokalizacja nie była dotychczas znana. W ich wyniku wydobyto znaczną ilość luźno zachowanych szczątków ludzkich oraz fragmenty szkieletów w układzie anatomicznym, które prawdopodobnie zostały pominięte w trakcie powojennych ekshumacji ze względu na znaczny rozkład ciał i trudne warunki pracy”.

Wydobyte z ziemi szczątki zostaną poddane badaniom antropologicznym, zaś wszystkie artefakty będą zbadane i zabezpieczone.

Czytaj też:

Ofiary wciąż wołają o pamięć. 85. rocznica największej rzezi w PalmirachCzytaj też:

Czarna noc we Lwowie. Niemcy wymordowali dziesiątki polskich naukowcówCzytaj też:

Zdradzony i wydany Niemcom. Kto doniósł na generała?