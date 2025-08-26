II Wojna Światowa

Włoskim okiem

Gian Galeazzo Ciano
Gian Galeazzo Ciano Źródło: Wikimedia Commons / Mr.Nostalgic / CC0
Ze wspólnej polsko-włoskiej ekspansji zostały nici. Ze zwycięstwa nad Niemcami i bolszewikami, które miało uczynić Polskę potęgą, też nic nie wyszło

Wśród źródeł wykorzystywanych w opisie dyplomatycznej katastrofy września 1939 r. pamiętniki hrabiego Galeazzo Ciano, ministra spraw zagranicznych u Mussoliniego, a prywatnie także jego zięcia, należą do najczęściej wykorzystywanych. Wdowa opublikowała je niemal natychmiast po wojnie, są więc szeroko znane i wielokrotnie cytowane. Co niby można by tam znaleźć, na co historycy jeszcze nie zwrócili uwagi? Otóż można.

