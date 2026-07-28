Generał Aleksandros Papagos. Żołnierz i polityk

Generał Papagos pozostaje symbolem wojskowego, który przez kilkadziesiąt lat wywierał znaczący wpływ na losy Grecji – zarówno na polu walki, jak i w życiu politycznym.

Początki kariery wojskowej

Papagos urodził się 9 grudnia 1883 roku w Atenach. Wywodził się z rodziny o wojskowych tradycjach, dlatego już jako młody człowiek zdecydował się na służbę w armii. Wykształcenie wojskowe zdobywał nie tylko w Grecji, lecz także w prestiżowej Akademii Wojskowej w Brukseli, co pozwoliło mu poznać nowoczesne metody dowodzenia stosowane w zachodnioeuropejskich armiach.

Po powrocie do kraju szybko awansował, uczestnicząc w wojnach bałkańskich z lat 1912–1913. W kolejnych latach brał udział w kampanii w Azji Mniejszej przeciwko Turcji, która zakończyła się dla Grecji katastrofalną klęską. Mimo politycznych zawirowań i okresowych odsunięć od służby Papagos konsekwentnie odbudowywał swoją pozycję w armii. W latach trzydziestych należał już do grona najważniejszych greckich dowódców, a w 1935 roku objął stanowisko szefa Sztabu Generalnego.

Dowódca podczas II wojny światowej

W październiku 1940 roku faszystowskie Włochy zaatakowały Grecję, licząc na szybkie zwycięstwo. Papagos, jako naczelny dowódca greckich sił zbrojnych, kierował obroną kraju i skutecznie wykorzystał trudne, górzyste warunki terenowe. Grecka armia nie tylko powstrzymała włoską ofensywę, ale przeszła do kontrataku, wypierając przeciwnika na terytorium Albanii.

Był to jeden z pierwszych sukcesów aliantów w wojnie przeciwko państwom Osi. Grecki opór zmusił Niemcy do udzielenia pomocy swojemu włoskiemu sojusznikowi. W kwietniu 1941 roku Wehrmacht rozpoczął inwazję na Grecję. Pomimo wsparcia sił brytyjskich przewaga niemieckiej armii okazała się zbyt duża. Po kapitulacji kraju Papagos został aresztowany przez okupantów i przez większość wojny przebywał w niemieckich obozach jenieckich. Do ojczyzny powrócił dopiero po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku.

Wojna domowa i odbudowa armii

Powojenna Grecja bardzo szybko pogrążyła się w wojnie domowej pomiędzy siłami rządowymi a komunistyczną partyzantką. W 1949 roku Papagos ponownie objął stanowisko naczelnego dowódcy armii. Dzięki reorganizacji sił zbrojnych, lepszemu wykorzystaniu pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych oraz skutecznej koordynacji działań udało mu się doprowadzić do ostatecznego pokonania Demokratycznej Armii Grecji.

Zwycięstwo wojsk rządowych zakończyło kilkuletni konflikt, który pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar i głęboko podzielił greckie społeczeństwo. Sukces militarny przyniósł Papagosowi ogromny autorytet. W kraju postrzegano go jako człowieka, który przywrócił stabilność i zabezpieczył Grecję przed przejęciem władzy przez komunistów. W uznaniu zasług otrzymał najwyższy stopień wojskowy marszałka Grecji.

Urząd premiera

Rosnąca popularność sprawiła, że Papagos zdecydował się wejść do polityki. W 1951 roku zakończył służbę wojskową, a następnie utworzył ugrupowanie Grecki Związek (Ellinikos Synagermos). Już rok później jego partia odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, a sam Papagos został premierem.

Jako szef rządu koncentrował się na odbudowie gospodarki, wzmacnianiu instytucji państwowych oraz pogłębianiu współpracy z Zachodem. Za jego kadencji Grecja umacniała swoją pozycję w strukturach świata zachodniego po przystąpieniu do NATO w 1952 roku. Jednocześnie musiał mierzyć się z narastającym sporem o przyszłość Cypru, który stawał się jednym z najważniejszych problemów greckiej polityki zagranicznej.

Aleksandros Papagos zmarł 4 października 1955 roku, pozostając urzędującym premierem. Po jego śmierci stanowisko szefa rządu objął Konstantinos Karamanlis, rozpoczynając nowy etap w historii greckiej polityki.

Aleksandros Papagos zapisał się w historii Grecji jako wybitny wojskowy i polityk. Kierował obroną kraju podczas włoskiej inwazji, odegrał decydującą rolę w zwycięstwie sił rządowych w wojnie domowej, a następnie wykorzystał swój autorytet do działalności politycznej.

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