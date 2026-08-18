"Śpiewające kamienie" z Armenii. Megalityczna zagadka
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Starożytność

"Śpiewające kamienie" z Armenii. Megalityczna zagadka

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Zorac Karer. Prehistoryczny kompleks megalityczny w Armenii
Zorac Karer. Prehistoryczny kompleks megalityczny w Armenii Źródło: Wikimedia Commons / Halavar / CC BY-SA 4.0
Zorac Karer, znane też jako Carahunge to megalityczny, kamienny krąg znajdujący się w Armenii. Dlaczego to takie wyjątkowe miejsce?

Zorac Karer znajduje się na płaskowyżu na wysokości 1770 metrów n.p.m. niedaleko miasta Sisian w południowej Armenii. Naukowcy wskazują, że krąg został wybudowany ponad 7,5 tysiąca lat temu. Wiek Stonehenge, do którego Carahunge często się porównuje, określa się na około 5 tysięcy lat.

Megalityczny krąg

Żyjący na przełomie XIII i XIV wieku ormiański historyk Stepanos Orbelian w swojej pracy „Historia Prowincji Syunic” (prowincja na południu Armenii) wspomina, że w Yewalakh w Armenii, niedaleko miasta Sisian, znajdowała się wioska Carunge, co oznacza „kamienny krąg”.

Nazwa Zorac Karer (lub Dik-Dik Karer) oznacza „pionowe kamienie”. Z kolei nazwa Carahunge jest interpretowana jako wywodząca się z dwóch ormiańskich słów: car (lub kar), co oznacza „kamień” oraz hunge lub hoonch, co oznacza „dźwięk”. W związku z tym nazwę Carahunge tłumaczy się jako „śpiewające kamienie”. Nazwa nie jest przypadkowa. W kamieniach Zorac Karer wywiercono bowiem, pod różnymi kątami, przelotowe otwory. W wietrzny dzień ma się więc wrażenie, że kamienie „śpiewają”, gdyż z otworów wydobywają się gwiżdżące dźwięki.

Carahunge, Armenia

Carahunge składa się z centralnego okręgu oraz dwóch „ramion” biegnących na północ i południe. Oprócz tego, po najbliższej okolicy „porozrzucane” są także pojedyncze menhiry. Do dzisiaj dotrwały 223 kamienie. Ponadto, zidentyfikować można wiele mniejszych kamieni oraz kamiennych fragmentów. Wszystkie kamienie mają od 0,5 do 3 metrów wysokości.

Spośród wszystkich kamieni, 80 posiada wspominane wyżej otwory przelotowe. Otwory mają średnicę 4-5 cm i znajdują się 15-20 cm poniżej wierzchołków kamieni. Niegdyś uważano, że kamienie z otworami używano przed tysiącami lat do obserwacji astronomicznych. Mogły być one związane z obserwacjami wschodu i zachodu Słońca, faz Księżyca, a także podczas przesileń i równonocy.

Niektórzy badacze sądzą, że wywiercone otwory są duże młodsze, niż same kamienie, gdyż nie są tak zwietrzałe, jak menhiry. Nie ma jednak pewności, czy tak faktycznie jest.

Carahunge. Menhir z otworem. Armenia

Astronomiczne znaczenie struktur megalitycznych w Zorac Karer po raz pierwszy zbadał ormiański archeolog Onik Khnkikyan w 1984 roku. Rok później pojawiła się teoria, że megalityczny krąg był tak naprawdę obserwatorium astronomicznym. Tę hipotezę zakwestionowano około 10-15 lat później.

Zorac Karer został zbadany w 2000 roku przez archeologów z Institut für Vorderasiatische Archäologie na Uniwersytecie w Monachium w ramach badań terenowych prehistorycznych stanowisk w południowej Armenii. Badacze zidentyfikowali to miejsce jako nekropolię pochodzącą głównie ze środkowej epoki brązu do epoki żelaza. Ta teza wydaje się dość logiczna: w pobliżu bowiem, archeolodzy z Monachium odnaleźli kamienne grobowce z tamtych okresów.

Od 2013 roku na terenie rezerwatu historyczno-kulturowego „Zorac Karer” prowadzone są wykopaliska archeologiczne pod kierownictwem archeologa Ashota Philiposyana. Według tego badacza Carahunge jest to jeden z najbardziej unikalnych zabytków archeologicznych Kaukazu, a także jedyny megalityczny zabytek na całym Kaukazie, który zachował się w takiej objętości i na tej powierzchni.

W pobliskim mieście Sisian znajduje się muzeum poświęcone znaleziskom z tego stanowiska archeologicznego.

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Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl